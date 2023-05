Dialogan lo africano en Yucatán

“Lo africano de la Mérida de Yucatán” fue el título de la conferencia que dictó anteanoche en el Salón del Consejo Universitario, en el edificio central de la Uady, el doctor Jorge Victoria Ojeda, especialista de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones regionales “Doctor Hideyo Noguchi”, organizada por el Centro de la Historia de Yucatán.

En esta charla de poco más de una hora de duración, el investigador, doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, se refirió a la historia poco conocida o divulgada de la presencia de comunidades de afrodescendientes en suelo yucateco.

El doctor Victoria Ojeda dijo que conocer la presencia de africanos en Yucatán es importante, ya que nuestro Estado es una de las cuatro entidades del país donde se concentra la mayor presencia de afrodescendientes en toda la República. Las otras son Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur.

En los tiempos de la Conquista, de hecho a la par con el descubrimiento por los exploradores europeos de la Península de Yucatán, hacia 1517, comienza a darse la integración de lo africano con lo indígena maya.

“No existe suficiente información documental que sustente la presencia de los africanos en Yucatán, mucho se perdió con la destrucción propiciada en la región por los piratas que atacaban los espacios religiosos y recintos administrativos del territorio. Lo que sabemos es que todos llegaban procedentes de España a través de Veracruz, Acapulco y Campeche”, explicó.

“Era entendible que Veracruz y Campeche fueran los puertos de entrada de los esclavos africanos al servicio de los españoles, pues eran las vías comerciales por naturaleza entre España y Nueva España”, añadió.

“Llama la atención la entrada por Acapulco, por el Océano Pacífico, pero no olvidemos que el comercio de esclavos de las naciones árabes se extendía hacia el Este abarcando la península arábiga, la India, el sur de Asia y hasta las Filipinas, territorio que se convertiría en colonia española y puerta de salida al Pacífico para llegar al extremo oeste de la Nueva España”, precisó.

Los esclavos africanos al servicio de los españoles provenían de las tribus bantúes de Angola y el Congo; wolofs y mandingas de África occidental, y los carabalí, lango y banon de Cabo Verde.

Algunos, antes de llegar a Nueva España eran concentrados en La Habana, Panamá, Cumaná, Jamaica y Honduras, y, los menos, también llegaban procedentes de Portugal e Inglaterra.

De la mezcla de los africanos con los indígenas mayas surgió un nuevo mestizaje, los llamados pardos. Éste, apuntó el investigador, representaba para los esclavos la única oportunidad de romper con la esclavitud de sus descendientes.

Las indígenas mayas eran hasta cierto punto libres y a sus hijos pardos, que si bien no gozaban de todos los derechos o privilegios de los españoles peninsulares, criollos o mestizos, no se les consideraba esclavos.

En Mérida, en 1788 llegaron a contabilizarse 7,133 indios mayas, poco más de cinco mil mestizos y cuatro mil españoles, además de 241 negros y casi 2,500 pardos.

Dato interesante es que los esclavos africanos en Mérida no tenían como objeto ser explotados laboralmente en largas jornadas en los campos de cultivo o en las minas, como sucedía en las colonias británicas del norte del continente; los africanos eran más bien un símbolo de estatus social para sus dueños. En Yucatán, mientras más esclavos se tuvieran al servicio, más nivel socioeconómico se adquiría.

“Mérida era una sociedad con esclavos, no esclavistas”, aclaró Victoria Ojeda.

“Su dinámica económica no estaba sustentada en la explotación de los africanos en el campo, no eran libres pero asistían al culto religioso en templos y capillas habilitadas para ellos y, curiosamente, contrario a lo que podría creerse, no habitaban en la periferia de la ciudad o en los límites territoriales de la misma; por el contrario se encontraban distribuidos en los barrios y en las zonas cercanas al centro de la capital”.

El investigador agregó que “los oficios de los afrodescendientes durante la Colonia en Mérida eran de mozos, cocheros, zapateros, curtidores, herreros, sastres, lavanderas, cocineras e incluso se integraban a la milicia”.— Emanuel Rincón Becerra