Cuidado con la mascota; incluso los canes amigables pueden actuar agresivos

NUEVA YORK.— No solo los perros callejeros o desconocidos de la colonia pueden significar un riesgo de mordeduras para los niños. Incluso un canino que por lo general es amistoso puede lesionarlo si es territorial con la comida.

La mordedura puede sobrevenir asimismo si el pequeño hace daño al animal sin querer, por ejemplo si lo pisa, alerta Darria Gillespie, profesora clínica asistente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, en Knoxville.

“Reaccionan muy rápido, y si la mano del niño está cerca de la cara, el perro la suelta de inmediato, pero ya ha ocasionado un daño significativo al desgarrar y aplastar”, apunta.

Agrega que, aunque las mordeduras de un gato son como agujas hipodérmicas que inyectan bacterias profundamente bajo la piel, las bocas más grandes de los perros tienden a ocasionar una lesión mayor por desgarro y aplastamiento.

Gillespie y Edward Caterson, jefe de la división de cirugía plástica pediátrica de Nemours Children’s Health en Wilmington, Delaware, ofrecen algunas sugerencias para mantener a los niños seguros frente a las mordeduras todos los meses del año.

En primer lugar, es importante que los dueños de perros los mantengan bajo control. Esto significa dejarlos atrás de las rejas o con correa, y decir con claridad a los transeúntes que no los toquen. “Y es importante, obviamente, pensar en cómo manejar a la mascota para que no se convierta en un peligro para un niño en el vecindario”, dice Caterson.

Los padres también deben ser claros con sus hijos respecto a que no deben invadir el patio de una persona ni usarlo como atajo.

Deben enseñar a sus hijos la forma de acercarse a un perro desconocido, añade Gillespie. “Una de las cosas que de verdad hay que enseñar a los niños es que, aunque tengan un perro amigable en casa, uno no se acerca a perros que no conoce. Aunque lo lleven con correa, que no se acerquen a menos que mamá o papá, un padre o un adulto pregunte si pueden acariciar al perro”, enfatiza Gillespie.

Por supuesto, también es importante que los padres enseñen a sus hijos a ser amables con sus propios perros en casa.