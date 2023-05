Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 7 de mayo

“SEÑOR, MUÉSTRANOS A DIOS PADRE”

Jesús acababa de decir a sus discípulos que se iba, que uno de ellos le traicionaría y que otro le negaría tres veces, y los discípulos quedaron deprimidos por todo lo que escucharon. Entonces Jesús quiso levantarles el ánimo y les pidió que confiaran en Dios y en su persona. Jesús trató de infundirles aquella esperanza que necesitaban para vencer todas las dificultades. Les dijo que se iba, pero para volver y reunirse con ellos en la casa del Padre en donde hay sitio para todos.

Jesús les habló de su persona y de su misión. A estas alturas los discípulos ya deberían saber que Jesús se dirigiría a Dios Padre y cuál iba a ser el camino. Sin embargo, no pareció que le hayan entendido. Por eso el apóstol Tomás, en nombre de sus compañeros, le hizo esa pregunta acerca de la meta del camino, pero Jesús respondió que Él es el camino, y solo indirectamente le dijo que Dios Padre es el término de ese camino. Por lo tanto, lo verdaderamente decisivo es conocer el camino, pues para conocer al Padre es preciso estar ya en camino hacia él. Los que siguen a Jesús y le conocen, también conocen a Dios Padre.

En las palabras y las obras de Jesús, en su persona, se revela a los hombres el misterio de Dios. Y cuantos aceptan esta revelación de Dios en Jesucristo, viven, es decir, tienen verdadera vida.

El diálogo de Jesús con el apóstol Felipe fue intenso y marcado por una desconsoladora y amarga constatación de Jesús: “Tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y no me conoces Felipe?”. El apóstol todavía no tenía ojos capaces de ver en la profundidad. No lograba pasar más allá de la superficie de los acontecimientos, más allá de la historia concreta, más allá de la fisonomía humana de Jesús.

El que sabe intuir en el corazón de la historia humana de Jesús “ve al Padre”, es decir, descubre la presencia suprema, eficaz, salvífica de Dios. Una antigua oración bizantina dice: “Haz, oh Señor, que nuestros ojos, fijos en los tuyos, sepan reconocer la luz de tu divinidad, sepan leer en tus labios las palabras del Padre, sepan descubrir en tus manos las obras que el Padre hace siempre, sepan guiar tus pasos que conducen a la gloria de tu Reino”.