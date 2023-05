Belleza de una vocación

Fui ordenado presbítero el lunes 11 de junio del 2018 de manos de Gustavo Rodríguez Vega, mi cantamisa fue el jueves 14 de junio del mismo año en la parroquia de San Bernardino de Siena, del barrio de Sisal, Valladolid. El 18 de junio llegué con mucho entusiasmo a mi primera misión a la parroquia de los Santos Reyes de Tizimín y me recibió mi primer párroco, el Pbro. Luis Fernando Góngora Góngora, con quien compartí 8 meses, ya que el 22 de febrero del 2019 llegó como párroco el Pbro. Pedro José Echeverría López, con quien compartí un año y medio. Viví muchas experiencias enriquecedoras, pero quiero resaltar dos:

1. La Fiesta Patronal: Fue una experiencia tan enriquecedora mirar la religiosidad popular de la gente y me hizo recordar las palabras de Jesús “Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla” Mt. 11,25-27. Fui comprendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, sino de Cristo y de la Iglesia, hasta hoy tengo grabado en lo más profundo de mi corazón las celebraciones y confesiones de madrugada, ya que los peregrinos acudían sin importar las horas de la madrugada.

2. Estaba con las resonancias de la fiesta patronal del 2020 cuando dos meses después llega la pandemia. El Espíritu Santo y la caridad pastoral impulsaron a muchos sacerdotes a no estar lejos de su pueblo. Agradezco a mi párroco en turno, quien enamorado de su comunidad, me motivó e impulsó a no esconderme, si no que con cuidado y prudencia estar especialmente con los que sufrían la pérdida de un ser querido o con las familias que a causa de la crisis económica, pasaban momentos de angustia.

Los templos estaban cerrados pero la misión de la Iglesia continuaba, el 15 de agosto del 2020, llegué junto con el Pbro. Gerardo de Jesús Castillo Galera, a la parroquia de San Juan Bautista de Tekax, otra experiencia enriquecedora. Al mes exactamente se abren los templos y la verdad yo ya quería salir, especialmente para ir al cono sur que mi párroco me había encomendado (le agradezco al Pbro. Gerardo que me envío a estas comunidades). Ya que las autoridades sanitarias nos lo permitieron, me fui y recordé el mandato misionero que Jesús le dijo a sus apóstoles: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio” Mt 28,19, ahí estuve por dos años y siete meses. Tuve experiencias muy bellas y otras algo complicadas, ahí fui comprendiendo que en la vida sacerdotal no todo es color de rosa. Pero de nuevo comprendí que el tiempo no es mi tiempo, sino de Cristo y de la Iglesia.

La experiencia que sin duda está anclada en mi alma, es la de estar en las comunidades más apartadas. Pensaríamos que todo el estado cuenta con servicios básicos como energía eléctrica, agua, servicios médicos, carreteras, y no es así. Pero sí encontré calidez humana, especialmente en las comunidades más lejanas donde es una aventura llegar y donde aún nuestra cultura maya vive, no solo en la lengua, sino en su “modus vivendi”. Tan es así que en un abrir y cerrar de ojos ya me estaba encaminado para regresar a la sede parroquial, ya que salía los viernes temprano para regresar los sábados por la noche y al llegar a Tekax, siempre llegaba contento con ganas de dar todo, de seguir sin límite.

La misión continúa, el 18 de marzo del presente año llegué a la parroquia de San Juan Bautista, de Motul. Llego a conocer y a compartir la fe, ya que la Semana Santa estaba a la puerta. Ha sido un mes muy enriquecedor de conocer, de aprender, pero de nuevo recuerdo que mi tiempo no es mi tiempo, sino de Cristo y de la Iglesia. Agradezco al Pbro. José Ricardo Cuytún Canché su amistad, nos conocemos desde años atrás, fue mi formador en el Seminario.

En estas líneas he compartido de manera breve mi experiencia, pero lo más hermoso del sacerdocio que he vivido en estos casi cinco años, es el estar siempre al servicio de Dios y de los hermanos y me hace recordar de nuevo las palabras de Jesús: “El que quiera ser el primero de ustedes que se haga servidor de todos” Mt. 20, 27-29. Digo que lo más hermoso porque Dios siempre me ha sorprendido, porque en estas tres comunidades he encontrado muchos testimonios que vienen de Él, y lo único que le pido que me ayude a seguir siendo su servidor, que vaya a donde me envíen en su nombre.

Vicario de la Parroquia de Motul