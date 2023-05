Viaje relámpago del príncipe Enrique

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—El príncipe Enrique aterrizó de vuelta en Los Ángeles tras su viaje relámpago a Londres para asistir a la coronación del rey Carlos III. El hijo menor del monarca llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, alrededor de las 19:30 horas local de anteayer, de acuerdo con el reporte de Sky News. Pasó en Londres 28 horas y 42 minutos, según el Daily Mail.

Durante la coronación fue ampliamente ignorado, aunque no por los medios. Dado que no tenía participación alguna en las celebraciones de la coronación, el príncipe no tenía a qué quedarse y tenía una razón de peso para volver a casa: su hijo Archie cumplía años el mismo día de la coronación. Sin embargo, debido a que el viaje del aeropuerto de Los Ángeles a Montencito, donde vive el príncipe con su esposa Meghan y sus hijos Archie y Lilibeth, tarda alrededor de dos horas, difícilmente habrá llegado antes de que la familia le soplara las velas al pastel de limón, favorito del pequeño, quien cumplió cuatro años de edad.

Tanto de ida como de vuelta, el príncipe viajó en avión comercial. Meghan decidió no acudir a la coronación y quedarse con sus hijos. De acuerdo con mediosespecializados, organizó una pequeña fiesta para Archie. Su madre, Doria Ragland, le ayudó con la organización del festejo en los jardines de la casa. Es tradición en la familia que Meghan prepare la tarta de cumpleaños.

Medios especialistas señalan que Harry sí fue invitado al almuerzo que se realizó tras la coronaciónen el Palacio de Buckingham, pero declinó para irse al aeropuerto de Heathrow apenas 20 minutos después de que terminó el servicioreligioso. Fue visto en el aeropuerto aún vestido con su traje y sus medallas.

Harry llegó a la coronación en un carro junto con su tío, el también caído en desgracia príncipe Andrew, y se sentó en la misma hilera que él y sus hijas, Eugenie y Beatrice.

Tampoco era muy visible para las fotos, pues en la segunda fila, frente a él, se sentó la princesa Ana, cuyo sombrero de plumas no lo hacía muy visible.

Una fuente dijo al Mail on Sunday que Meghan “se quedó en casa para celebrar el cumpleaños de Archie porque sentía que sería poco auténtico hacer otra cosa”, y agregó: “Quería minimizar el drama” en la coronación.