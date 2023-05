Jóvenes dejarían de vapear si se eliminan sabores

Aunque las autoridades de salud pública de Estados Unidos han expresado preocupaciones sobre el vapeo en los adolescentes, un nuevo estudio sugiere que lograr que más abandonen el hábito podría ser sencillo.

Eliminar los cigarros electrónicos con sabores podría reducir el uso del vapeo en general entre los adolescentes y los adultos jóvenes, señala HealthDay News.

“Varias agencias reguladoras han sopesado la restricción de la disponibilidad de ciertos sabores de los líquidos para los cigarros electrónicos”, señaló la autora principal del estudio, Alayna Tackett, del Centro de Investigación sobre el Tabaco del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus.

"A nuestro equipo le interesaba encuestar a los jóvenes y adultos jóvenes, para comprender sus ideas sobre qué decisiones podrían tomar si las políticas de regulación solo permitieran los sabores de mentol o tabaco en los líquidos para los cigarros electrónicos", comentó en un comunicado de prensa de la universidad.

En el estudio estadounidense, los investigadores encuestaron a 1,400 personas de entre 14 y 21 años, que habían usado cigarros electrónicos al menos una vez al día en el mes anterior.

Les preguntaron qué sabores usaban típicamente, de una lista que incluía tabaco, mentol, menta fresca, fruta helada y fruta/dulce, y qué harían si la ley en Estados Unidos limitara los sabores a tabaco y mentol.

Un 39% de los encuestados dijo que dejarían de usar cigarros electrónicos si los sabores dulces se prohibieran. Esta cifra se disparó al 71% si el tabaco fuera la única opción.

Los encuestados que preferían los sabores con aditivos frescos, como la fruta helada, fueron más propensos a decir que abandonarían el hábito si el tabaco fuera el único sabor disponible, en comparación con los usuarios de sabor mentolado. Esto muestra una importante distinción entre los dos grupos, apuntó Tackett.

"En esta muestra de adolescentes y adultos jóvenes, parece que los sabores que no son tabaco podrían ser importantes para su interés y uso continuado de los cigarros electrónicos", añadió.

Por supuesto, los investigadores no saben si los encuestados en realidad adoptarían estas conductas o si comenzarían a utilizar otros productos de tabaco.

Investigaciones futuras podrían examinar este tema en más lugares que ya restringen los sabores, o se podría estudiar una muestra más representativa. La muestra del estudio no fue representativa de la población general: la mayoría eran blancos y de sexo femenino.

Hábito mortal

Fumar cigarros es la principal causa de muertes prevenibles en Estados Unidos.

Prevenir que los jóvenes vapeen es una meta esencial de salud pública, planteó Tackett, quien también destacó el impacto potencial de la regulación de los cigarros electrónicos en los fumadores adultos que vapean como opción para abandonar el tabaco del todo.

“Muchos adultos prefieren usar sabores que no son tabaco para cambiar de los cigarros combustibles a los cigarrillos electrónicos”, observó Tackett. “Las políticas de restricción de los sabores también deberían considerar formas de proteger a la salud pública al mismo tiempo que respaldan a los adultos que están interesados en elegir unas alternativas potencialmente menos nocivas a los cigarros combustibles”.

Los hallazgos se publicaron en la edición en línea de la revista “Journal of Studies on Alcohol and Drugs”.