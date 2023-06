La Uady expresa preocupación por ese uso adictivo de vapeadores

La Universidad Autónoma de Yucatán conmemoró ayer el Día Mundial sin Tabaco con la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud de Yucatán y la develización de una placa que certifica al Centro Cultural Universitario como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones.

La ceremonia, en la que también se entregaron reconocimientos a cuatro espacios de la Uady y una preparatoria particular por ser libres de consumo de tabaco, se llevó al cabo en el auditorio “Manuel Cepeda Peraza” y estuvo encabezada por el rector, Carlos Estrada Pinto, y el secretario de Salud estatal, Mauricio Sauri Vivas.

En su mensaje, el rector destacó los esfuerzos que la Universidad está haciendo para que todos sus espacios estén libres de humo de tabaco. Asimismo, agradeció los reconocimientos a los planteles de educación media superior, cuyos estudiantes son, en su mayoría, menores de edad.

“Es muy importante que podamos darles ese mensaje que el tabaco es nocivo y que el uso de vapeadores no es recomendable”, señaló.

Durante el acto se compartieron datos relacionados con el tabaquismo, que al año mata a 8 millones de personas en el mundo, de las cuales 1.2 millones son por exposición al humo, es decir, son fumadoras pasivas.

Además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada seis segundos muere una persona por abuso del tabaco.

Por su parte, el secretario de Salud hizo un llamado para combatir no solo el consumo de tabaco, sino también el uso de vapeadores que, a pesar de ser igual de malos que el cigarro, según dijo, son muy populares entre los jóvenes. “Los vapeadores son un tema muy importante hoy día. Está prohibida su comercialización y consumo en México. Es muy fácil su consumo porque no emite un olor característico, pero le han agregado sabor y otras sustancias no legales”.

En ese sentido, pidió a los directores de las escuelas que estén muy pendientes, pues hay menores de edad que utilizan los vapeadores porque creen que es un juego.

Finalizado el acto protocolario, en el que la Orquesta Jaranera de la Uady estrenó el tema “La jarana contra las adicciones”, las autoridades se dirigieron a uno de los pasillos inferiores donde se develizó la placa que certifica al centro cultural como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones.

En la ceremonia también estuvieron presentes el doctor Arsenio Rosado Franco, comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones; Jaime Victoria Palma, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; Edgar García Santamaría, coordinador general de los Servicios de Salud de la Uady, y Elsy Mezo Palma, directora de Finanzas y Administración de la Uady.— IVÁN CANUL EK