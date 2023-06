Nuevos integrantes de la Galería de Valores Megamedia (fotos)

Por su dedicación, compromiso y lealtad, cuatro colaboradores de Dypaq, socio estratégico de Grupo Megamedia, fueron reconocidos con la develación de sus retratos en la Galería de Valores de la empresa.

El acto, realizado en el marco del 98o. aniversario de Diario de Yucatán, celebrado anteayer, contó con la presencia del director general de Grupo Megamedia, Carlos R. Menéndez Losa; el director de Dypaq, Eduardo Barrientos Euán, y Carlos Ojeda Góngora y Rafael Medina Alcalá, gerentes de Tecnologías de la Información y Servicios Corporativos, respectivamente.

Medina Alcalá fue el encargado de brindar un mensaje a los homenajeados: José Miguel Ángel Cab Uicab, Sergio Chalé Tzab, Hugo Garrido Lara y Emmanuel Renee Andrade Castillo, quienes ya llevan 16, 21, 15 y 18 años, respectivamente, dentro de la empresa.

“Nos es grato hacer especial reconocimiento a estos cuatro colaboradores, quienes por más de 15 años han contribuido al crecimiento, expansión y transformación de esta empresa”, resaltó Medina Alcalá.

Develación de fotografías de la Galería de Valores

Tras el mensaje se develaron las cuatro fotografías. La primera en ser descubierta fue la de Hugo Garrido Lara, mecánico con 15 años de antigüedad y de quien se destacó su responsabilidad, compromiso y amplio conocimiento en su trabajo como responsable de mantenimiento.

“Me siento contento por este reconocimiento y agradezco a todos los administrativos, operativos y directivos. En realidad, el trabajo no ha sido fácil, hemos pasado altas y bajas, pero seguimos adelante y aquí estamos”, señaló.

Siguió el turno de José Miguel Ángel Cab Uicab, operador con 16 años en la empresa y a quien se le describió como un compañero con alto sentido del compromiso, congruente en sus acciones y enfocado en el servicio y trabajo en equipo.

“Me siento feliz por este reconocimiento. Estoy contento, pues no lo esperaba, ya que el año pasado debió de ser, pero estuve incapacitado por un accidente”, dijo, para luego reconocer que dentro de Dypaq ha tenido un crecimiento en el área de Operación.

Valores que llevan a dar un reconocimiento

A Emmanuel Renee Castillo Andrade, coordinador de Sistemas, se le reconoció su responsabilidad, profesionalismo, honestidad, compromiso, liderazgo efectivo y su interés por brindar siempre un servicio de calidad.

“Me siento muy agradecido con Dios, mi esposa, mis papás y con esta empresa que me ha cobijado durante casi 20 años. He aprendido muchísimo aquí en la parte profesional y personal y hoy me siento muy agradecido. Lo mejor está por venir”, dijo Emmanuel Renee, quien ingresó a la empresa como becario.

De Sergio Chalé Tzab, operador con más de 21 años de antigüedad, se reconoció su dedicación, alto nivel de compromiso y su disposición.

“Me siento muy agradecido. Me gusta la mensajería y aquí estamos apoyando para siempre seguir adelante y cumplir con los procesos de toda empresa. Doy gracias porque he conocido varios lugares por cuestión de trabajo. Yo soy de acá, pero ahora conozco hasta Tapachula, he manejado bastante y me enorgullece trabajar acá, conozco todo el sistema de la mensajería”, señaló.

Con la develación de los cuatro retratos ya suman 15 en la Galería de Valores de Dypaq. Anteayer miércoles se develaron 12 retratos en el edificio central de Diario de Yucatán, y hoy se descubrirá uno en las instalaciones de Uniprint.

Las fotografías son de José Valerio Caamal Balam