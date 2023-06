Por una adolescencia saludable; darán curso de verano con varios temas de interés

Diversos aspectos importantes en la educación integral de los adolescentes, desde la sexualidad, la prevención de la violencia escolar y en las redes sociales hasta el aprendizaje de la técnica de reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich serán abordados en un curso gratuito promovido por el Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán.

La Dra. Gabriela Bastarrachea Sosa, especialista en pediatría y medicina de adolescentes e integrante del citado Colegio, impartirá el curso, programado del 21 al 23 de junio, de 8 a 12 horas, y está dirigido a adolescentes de 11 a 14 años de edad.

El lugar será la sala de usos múltiples de obras públicas (a un costado del Hospital General “Dr. Agustín O'Horán”, frente a la Facultad de Medicina de la Uady).

Se trata del XIX Curso Taller de Verano, denominado “Responsabilidad sexual e integración social a través de habilidades para la vida”.

El curso ha sido impartido en 18 ocasiones por la especialista cuando laboraba en el Hospital O’Horán, siendo el último en 2019, ya que por la pandemia durante tres años no se realizó.

Esta vez invitada por el Colegio de Pediatría se retomó el curso, que considera de importancia para los adolescentes.

En una entrevista, adelanta que abordará varios temas de interés para la adolescencia y necesarios para su formación integral y salud física y mental.

Por ejemplo, hablará del manejo de las emociones y en la primera jornada conversará con ellos acerca del confinamiento, cómo lo enfrentaron y qué sucedió en sus vidas, ya que nadie le pregunta a los adolescentes cómo pasaron esa etapa.

Otro tema es la sexualidad, lo que ellos desean saber, pues su intención es crear un impacto es la adolescencia temprana, que aprendan del tema con especialistas, antes de que tengan contacto con la pornografía.

Indica que cuando los adolescentes ingresan a sitios pornográficos en la red su sexualidad se ve efactada, apuntan los estudios; una consecuencia es que el debut sexual se vuelve violento porque creen que es así, El objetivo es dar a esta población la información adecuada, científica y a su nivel.

La prevención del consumo de sustancias tóxicas también figura en el programa, ya que la comunidad médica está preocupada por el fácil acceso que tienen los adolescentes al cannabis, que ahora pueden pedir hasta por internet o se los llevan a domicilio.

La doctora resalta que un gran porcentaje de chicos creen que el cannabis no es dañino o que no corren riesgo al consumirlo porque viene de la tierra, pero estudios documentados muestran que quien lo consume es presa fácil de la adicción, sobre todo cuando la corteza prefrontal del cerebro no ha madurado.

Además, el consumo de alcohol, tabaco y cannabis da pie a un policonsumo, como del cristal, que es muy adictivo, dañino y ha ganado terreno, incluso en los municipios.

Autoestima, clave

En su opinión, la clave para decir no a las drogas es el autoestima, quererse a sí mismo, “cuando los jóvenes se sienten personas valiosas saben que el consumo de sustancias no les conviene”.

Indica que en el autoestima de los adolescentes los papás son importantes: pueden construir o destruirla. Sin embargo, los jóvenes también pueden forjar el amor propio con ayuda de sus maestros de la escuela y los profesionales de la salud, que buscan la salud física y mental.

Otro punto a abordar es la violencia familiar —que muchas veces se calla y se lleva a la escuela y se convierte en bullying— y las medidas preventivas relacionadas con los derechos humanos y la discriminación.

El “sexting” es otro tema que tocará, pues la especialista considera importante hacerles ver la importancia de no compartir ni pedir fotos íntimas por el respeto sexual al otro y plantear lo que sucede cuando lo hace y esto se vuelve público.

Con apoyo de los instructores del Sitio peninsular en adiestramiento en reanimación pediátrica, que preside la Dra. Patricia Borjas Ale, se enseñará a los adolescentes a realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich con el uso de maniquíes.

El último día del taller se colocará una placa alusiva al pie de un árbol que un grupo de adolescentes sembraron en 2019 a un costado del hospital O’Horán en el marco del curso y que hoy es frondoso árbol.

Aunque el curso es gratuito tiene cupo limitado, por lo que los interesados deben inscribirse previamente en el Facebook del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán, A.C. o el sitio web de la agrupación, donde encontrarán un formato digital para llenar.

Ante cualquier duda, puede llamar al número telefónico 9991-98-24-28.

Además de la Dra. Gabriela Bastarrachea, participarán como instructores profesionales del área de la enfermería, psicología y pediatría.— IRIS CEBALLOS ALVARADO