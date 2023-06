Su mensaje aún tiene vigencia: el padre Eduardo Chávez impartirá dos conferencias

El Consejo Benedicto XVI de los Caballeros de Colón invita a dos conferencias acerca del mensaje de la Virgen de Guadalupe que impartirá el sacerdote Eduardo Chávez, quien es el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego.

Las conferencias, durante las cuales estarán expuestas las reliquias del beato Michael McGivney, tendrán lugar en el auditorio del Instituto Cumbres el viernes 23 de 9 a 10 de la noche y el sábado 24 de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche.

Los temas

En la primera conferencia, el padre Chávez abordará aspectos históricos del mensaje guadalupano. Es decir, en qué condiciones se dio la aparición, si los indígenas ya estaban evangelizados o si los españoles conocían todas las culturas de América.

“El padre va a hablar del aspecto histórico del mensaje: en qué contexto se dio y algo interesante lo que la Virgen rompió, es decir, los sacrificios humanos, las torturas a los niños que eran esclavizados”, adelantó Jesús Antonio Velázquez Aguilar, Gran Caballero del Consejo Benedicto XVI.

El sábado 24, el padre Chávez hablará sobre la vigencia del mensaje guadalupano en la actualidad. “Va a abordar qué nos viene a decir la Virgen de Guadalupe en pleno siglo XXI porque su aparición tiene mensajes implícitos que hasta el día de hoy se están descubriendo, y no me refiero a que en sus ojos aparecieron las personas que estaban presentes cuando San Juan Diego descubrió su tilma o que si unes las estrellas de su manto hay una canción. No, sino qué quiere decirnos la Virgen en estos tiempos de guerra, de temores de guerra, de hambre y esclavitud que vemos en pleno siglo XXI”, señaló.

Acerca del ponente invitado, Velázquez Aguilar recordó que el padre Chávez es quien llevó a los altares a San Juan Diego. “No hay persona mejor preparada sobre la Virgen y el manto de la guadalupana que él”.

Las reliquias del beato Michael McGivney, fundador de Caballeros de Colón en Estados Unidos, que estarán expuestas proceden de New Hampshire, sede de Caballeros de Colón, y son de primer nivel.

El costo del boleto es de 200 pesos por ambos días, y se pueden conseguir en las librerías católicas de la Catedral y las iglesias de Nuestra Señora de Fátima, Divina Misericordia y Cristo Resucitado, así como en las oficinas de la Didipac. Puede obtener más informes al teléfono 999-924-14-14.

La agrupación

El Consejo Benedicto XVI es uno de los seis consejos, y el más nuevo, de Caballeros de Colón en Mérida. Se formó hace apenas un año y tiene su sede en la iglesia de Santa Ana, donde se reúne todos los jueves de 8:30 a 10 p.m.

Actualmente cuenta con 30 caballeros activos, y los hombres interesados en formar parte pueden acudir a las reuniones o comunicarse al teléfono 999-501-80-25. El único requisito es ser católico de buena voluntad y que quiera realizar labores altruistas y crecer en la fe.— IVÁN CANUL EK