Sonarán los éxitos de The Beatles

The Beatles, que en la época de los años 60 marcó a toda una generación, será homenajeado por el grupo Ticket to Five hoy a las 6 p.m. en el Centro Cultural Olimpo.

David González, Luis Apórtela, Cirio Espósitos, Alejandro Varela y Daniel Rivas, integrantes de la agrupación, se unieron por amor a la música rock y las letras de las canciones de la banda británica. Desde hace cinco años han combinado sus talentos musicales para ofrecer espectáculos, los cuales pausaron debido a la pandemia de Covid-19.

Su última presentación fue en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) de hace algunos años, pero ahora regresan al escenario con un tributo a The Beatles con causa: lo recaudado será donado al programa cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), que apoya a jóvenes talentos.

En la velada el público escuchará canciones como “Come Together”, “Let it Be” y “Hey You Rock”.

“Es un momento único el estar interpretando estas canciones, compartir juntos la música que escuchábamos de niños porque nuestros papás los escuchaban y el poder cantar las canciones a un público es algo enriquecedor, sobre todo ver cómo se une la gente para corearlas”, expresó Daniel Rivas.

El público va a presenciar un repertorio que les hará bailar y cantar a todo pulmón, como dice el vocalista del grupo: “Está prohibido no cantar, es para vivirlo, sentirlo y disfrutarlo con toda la familia”.

Los accesos se pueden comprar en el sitio tusboletos.mx a un precio general de 280 pesos; también podrán adquirirse en el edificio central de la Uady. Para todos aquellos pertenecientes a la Uady tienen el 50% de descuento al mostrar su tarjeta de estudiante o empleado.

Consiente del gran show que van a realizar el cántante Daniel invita a todo las personas a no perderse este espectáculo: “No esperen hasta el último momentos si se están yendo los boletos, buena música con una buena causa, apoyen son más de 28,000 estudiantes y hay mucho talento artístico, todo va para ellos”, invitó.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA