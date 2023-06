Riesgos de ser padres autoritarios

Comprender los diferentes estilos de crianza puede ayudarle a elegir el correcto, indica HealthDay News

Los expertos explican qué la crianza autoritaria puede ser útil en algunos casos, pero a largo plazo es más negativa que positiva, pues se centra en garantizar la obediencia, en lugar de proporcionar apoyo.

“La crianza autoritaria se caracteriza por altos niveles de estructura y expectativas, pero muy poco afecto y crianza”, dijo Jeff Jack, consejero de Westside Behavioral Health en Ohio. “El desequilibrio de estos rasgos generalmente crea un padre que es más enérgico con sus expectativas y menos abierto a la negociación con su hijo”.

El dice que un ejemplo es si un niño de 12 años que tiene problemas para hacer amigos es invitado a una fiesta, pero su padre autoritario no le deja ir porque no ha comenzado una tarea prevista para el lunes.

Jack señaló que, debido a que las necesidades sociales y emocionales del niño no estaban equilibradas con sus necesidades académicas, con el tiempo “el desdén del niño hacia el establecimiento de límites severos de sus padres crece, profundizando el cisma en su relación”.

Los problemas de salud mental también pueden ser un problema cuando se emplea una dura disciplina de crianza, según un estudio de más de 7.500 niños irlandeses publicado recientemente en la revista Epidemiology and Psychiatric Sciences . Los investigadores encontraron que los niños que fueron criados con una disciplina severa tenían una vez y media más probabilidades de tener síntomas de salud mental a los 9 años que los niños que no lo eran.

La disciplina en la crianza autoritaria se centra en el castigo, con el objetivo de reforzar estrictamente la obediencia incondicional a las reglas y dictados de los padres, según la Universidad Estatal de Michigan. Hay poco o ningún espacio para el compromiso, la negociación, el afecto o la discusión.

Jack usó el ejemplo de la pijamada nuevamente para explicar cómo esta mentalidad inflexible puede tener resultados negativos no deseados. Cuando el mismo niño de 12 años recibe otra llamada de su compañero de clase sobre asistir a una segunda fiesta de pijamas el viernes, el niño se vuelve “temeroso de que sus padres vuelvan a decir 'no', por lo que el niño miente, afirmando que no tienen tarea este fin de semana”.

Durante la edad adulta, los niños criados con este estilo de crianza pueden mostrar: Falta de capacidad social, dependencia de los demás, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones, problemas de autocontrol.

La Clínica Cleveland señala que la crianza autoritaria puede ser un buen estilo para mantener a su hijo seguro, pero generalmente no se considera una estrategia ideal de crianza a largo plazo.

“Algunas situaciones se manejarán mejor estableciendo límites firmes sin negociación (¡No puedes jugar en la calle!), mientras que otros pueden manejarse mejor con un enfoque en la crianza (estar emocionalmente presente con un niño con crisis de ansiedad extrema)”, concluye Jack.