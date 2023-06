Entra a la Caja de las Letras

La Caja de las Letras recibió ayer el legado “in memoriam” del humanista José Luis Sampedro (Barcelona, 1917-Madrid, 2013), una “figura fundamental en nuestra historia contemporánea, social y política”, como destacó el director de Instituto Cervantes, Luis García Montero, informa la prensa española.

Dos carpetas con manuscritos de contenido secreto, una edición facsímil de su revista UNO, las ediciones especiales de tres de sus novelas, un libro miniatura y un disco de música clásica conforman la donación.

En la presentación de este acto, celebrado con motivo del 10o. aniversario del fallecimiento del pensador, el director del Cervantes retomó una frase Sampedro la cual consideró “inevitable no recordar en este homenaje”: “El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida”.

El conjunto de los objetos legados por Isabel Sampedro Pellicer, hija del autor y la poeta Olga Lucas, su viuda, pasan a formar parte de la Biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes. Guardados en la caja no. 943, esta se abrirá dentro de diez años y descubrirá su contenido.

Con este depósito Isabel Sampedro manifestó su deseo de generar “un encuentro entre mis nietos y su bisabuelo que no llegaron a conocer. Conectar un modo de hacer las cosas que no compartirán pero que conllevará respeto, sorpresa y asombro; algo que a mi padre le hubiera encantado”.