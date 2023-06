Taller celebra con ternura y verdad

“Taller desde la ternura para escribir con la verdad” es el nombre de las mesas panel que se realizarán, con motivo del primer aniversario del Taller Intensivo de Narrativa impartido por el escritor Ricardo Guerra de la Peña.

La primera mesa panel se realizó el viernes pasado y las siguientes se realizarán hoy, el 19, 20 y 22 de este mes, a las 6 p.m. en el Centro Cultural José Martí.

Ricardo Guerra, facilitador de estas actividades, dijo que las mesas son para toda perdona interesada y se verá la forma de escribir desde una perspectiva diferente.

En la inauguración dedicó las mesas al escritor y amigo Pedro Gómez, fallecido recientemente.

“Un compañero que se nos adelantó, dejando una silla vacía que nadie nunca podrá reemplazar porque en su ausencia aprendí que cada escritor es un mundo que no se repite. Escuchar a Pedro, leer sus textos, nos sumergía a todos en un mundo que nos permitía descansar del calor, chamba, deudas y ansiedades. En el instante en que Pedro leía, su voz lo inundaba todo. Tengo grabada en la memoria el momento en que leyó dos palabras: ‘La mar’, con tal intensidad que en ese instante a este recinto llegó la marea y sumergidos nos olvidamos de este mundo, tan aburrido e inverosímil, en comparación con los que nuestro amigo Pedro construyó sílaba tras sílaba”.

“Titulé estas mesas ‘Tallerear desde la ternura para escribir con verdad’ porque he aprendido que para escuchar y retroalimentar se requiere de mucha ternura, contrario al tallereo cruel que existe en muchos lados. Sí, se puede tallerear desde el amor y ser aún más exigentes. Tallerear con ternura no es ser condescendiente o ‘quedar bien’ frente a un autor y su texto (una de las peores crueldades en estos asuntos). Tallerear desde el amor implica compartir un texto verdadero, que no busque el aplauso del mentor o el reconocimiento que no recibimos de niños. Es dejarnos ver con la ilusión de estar ocultos bajo la cortina de la ficción, que, en muchos casos, en vez de cubrir, evidencia. Aun así, reunidos y por ternura, fingimos que existe”.

“Tallerear con amor es retroalimentar sabiendo que no estamos haciéndole el cuento, nuestra labor es decir en voz alta lo que escuchamos susurrar al texto. A veces gritando de agonía: ‘Dile que me quite este párrafo’, ‘¡Por piedad, sugiérele que la tensión narrativa no está en ese giro de tuerca, sino en el miedo a la soledad!’. Finalmente, tallerear con ternura crea amistades que alcanzan solo quienes se atreven a confiar sus miedos y deseos (por eso insisto en que, por experiencia, los talleres literarios y grupos de Alcohólicos Anónimos son tan parecidos).”

Virtudes

“Dos de las mayores virtudes de este taller, además de la buena onda, oficio y talento, son dos puntos que me parecen un misterio. El primero es que siempre hay textos que tallerear, ¡siempre!. En todo el año ninguna sesión ha terminado antes sin que queden textos que comentar. Nuestro mayor enemigo es el tiempo. Fingimos que tallereamos de 5 a 7, pero terminamos hasta que cierra la biblioteca. No entiendo cómo lograron coincidir tantas personas que escribieran tanto”.

“Lo segundo, es que en este taller, como escucharán en las lecturas, cada pluma tiene un estilo propio. Lo que procuramos es que en nuestras retroalimentaciones siempre se respete la búsqueda del autor. Repito: cada escritor es un mundo que no se repite, y eso es algo que tenemos que cuidar. Esto ha dado pauta incluso a nuevos géneros como la ‘Lynteratura’ de nuestra compañera Lyn”, expuso.

Facilitador

También dijo que del Taller Intensivo de narrativa, que este mes cumple su primer año y comenzó como proyecto de retribución del Fonca, “no soy más que un facilitador, el crédito es de las y los participantes que, semana a semana, se reúnen en la biblioteca José Martí, para mejorar textos ajenos sin buscar nada a cambio. Esto no deja de conmoverme. ¿Qué actividad nos permite actos tan desinteresados? Gracias a quienes han formado parte de este proyecto tan lindo”.

La entrada es gratuita.

El Centro Cultural José Martí está en el Parque de Las Américas.— Claudia Ivonne Sierra Medina