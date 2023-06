Monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán: Feliz día a todos los papás

Deseamos unirnos a todos los que festejan en este día al papá. Aquél por medio del cual Dios Nuestro Señor nos invitó a la vida que celebramos como comunión de amor entre mamá y papá.

Esta comunión de amor fue bendecida por Dios con la paternidad, haciendo fecunda su entrega, gestando una nueva vida, que llena de alegría a la pareja humana —de mujer y varón— por la bendición de la fecundidad.

Es así como en el proceso de maduración humana se escriben los inicios de la historia de una nueva persona, noticia que llena de emoción a los cónyuges, cuando viene incluso certificada por el médico, como floración y fruto de su sincero amor. En este período de preparación para ser dado a luz, toda la familia debe agradecer mucho a Dios el gran regalo de la vida.

Junto con el nuevo agradecimiento al Señor de los esposos bendecidos por el don de la fecundidad, toda la familia debe vibrar al unísono con sus sentimientos de gozo y gratitud. Después de que se apoyen, ayuden, acompañen, los esposos y las adecuadas y prudentes previsiones del parto, viene la siguiente etapa.

Un niño o niña viene a alegrar este nuevo hogar; más que nunca las promesas de un amor entregado, sacrificado, solícito y fiel se tienen que hacer realidad.

¿Cuál debe ser la actitud del papá hacia sus hijos? Considero que lo primero es que los hijos vean en toda circunstancia el cariño y respeto del papá hacia la mamá haciendo plenamente operativo el principio: “nos amamos diversos y nos aceptamos complementarios”.

Cuenta mucho también la precedente sabiduría de la esposa. Una amiga me dijo esto: “Yo me voy a casar… con el hombre que tenga los defectos que yo sé perdonar” y me pareció una observación sabia y prudente.

Porque así las exigencias de reciprocidad que son demandantes en el matrimonio se llevarán adelante como consecuencia natural de la vocación elegida y este espíritu de afrontar con decisión y con afecto todas las consecuencias da una enorme entereza a las personas y favorece una sintonía y concordia sumamente útiles en el proceso de vida y formación de los hijos.

Arzobispo emérito de Yucatán.