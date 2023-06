Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 19 de junio

“La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos”

Jesús tuvo oportunidad de conocer a fondo la situación lamentable del pueblo palestino. Gráficamente la describió con estas palabras: “Las gentes son como ovejas sin pastor”, es decir, que no hay quien las conduzca y las defienda de los lobos. Pero esta situación extrema de abandono es, por otra parte, una situación llena de esperanza.

Jesús, utilizando el ejemplo de la cosecha, dijo a sus discípulos que todo está a punto para que se anuncie la Buena Noticia. Lo que importaba ahora era rogar al Señor de la mies que mandara trabajadores a recoger la cosecha.

Los primeros trabajadores ya estaban preparados: eran los discípulos de Jesús. Ellos habían visto y habían oído a Jesús, y ahora recibirán el poder para hacer y decir lo mismo que Jesús. La misión que habían de cumplir era en beneficio de todos los hombres y de todo el hombre. La evangelización es el anuncio eficaz de una liberación integral. Jesús no envió a sus discípulos a “salvar almas”, sino a salvar la vida en toda su extensión.

Jesús les dio poder para liberar al hombre de cualquier tipo de opresión. Y sobre todo era claro cómo tenían que actuar siempre: no como quien hace un negocio, sino dando con generosidad lo que ellos mismos habían recibido gratuitamente. Evangelizar es liberar y solo puede liberar el que no hace negocio.

La vida de la comunidad está garantizada precisamente por la relación viva con Dios; por eso se insiste sobre el primado de Dios y la gratuidad para que el apóstol sea muy consciente de su ser secundario respecto del protagonista: él es la mano de Dios, es el “sirviente inútil” que solo cumple con su deber (Lc 17, 10).

Jesús no quiso una comunidad agresiva sino abierta a los demás. La misión de compartir el Evangelio no es una conquista sino un servicio, un gesto gratuito y sincero de amor. La predicación no es una propaganda sino un testimonio. La acción apostólica no es una imposición sino una propuesta y un diálogo. Por eso la Iglesia debe ser misionera, impidiendo cualquier estancamiento en sí misma, abriendo las puertas al mundo, siendo solidaria con las esperanzas y las necesidades de las personas.