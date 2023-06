Verónica Valerio invita a subir a “lancha” musical

Verónica Valerio ofrecerá un viaje “en lancha” con “Tropicalía minimal, arpa y voz”, espectáculo musical que presentará pasado mañana martes, a las 7 p.m., en el Palacio de la Música.

Estará acompañada de tres instrumentistas, con los que tocará música inédita.

“La idea es hacer un viaje ‘en lancha’ por la costa de Yucatán, porque para mí el arpa tiene forma de barco”, explica al Diario.

“Está construida con una estructura de madera que simula una lancha y tiene ‘redes de pesca’: cuerdas hechas de hilo de cáñamo”.

Valerio afirma que en el concierto el público viajará durante un hora por la costa del Estado y hará “escala” en Dzilam de Bravo y participará en el Hanal Pixán.

De hecho, las composiciones llevan títulos como “Dzilam de Bravo”, “El rito” y “Luisiana”.

Verónica Valerio ya grabó siete discos y el octavo lo hará con los temas que se escucharán pasado mañana.

Hija de músicos, toca el arpa, canta y compone. “Voy a presentar este repertorio en estreno, porque son mis más recientes composiciones”, precisa.

En el Palacio de la Música actuará con el acompañamiento de Óscar Terán (contrabajo), Eugenio Ríos (tres cubano y banjo) y Amaury León (eunofonio y loops).

Valerio recuerda que en México se interpreta música tradicional con arpa en Durango, Zacatecas y Veracruz, entre otros estados. “La idea es hacer un tránsito con lo costeño, que inspira a componer sobre atardeceres únicos, porque en otras regiones no se dan los que hay en la Península de Yucatán: rosas, naranjas, morados...”.

Nacida en Veracruz, la artista ha residido en Hampolol (Campeche), Luisiana, Nueva York y Ciudad de México. En Yucatán se estableció hace seis años.

“Fue un esfuerzo muy grande tener un repertorio íntimo, porque habla de mi historia y cómo me voy encontrando en cada lugar que visito, qué observo y cómo lo ‘traduzco’. No lo podría hacer de otra manera, porque no podía pasar de largo esa información”, señala.

La presentación de pasado mañana forma parte de programa Raíz Sureste, Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, que ya la llevó a Chetumal y en fecha próxima lo hará a Campeche. La entrada a la función es gratuita.— CLAUDIA SIERRA MEDINA