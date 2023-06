Apellido opaca su talento

VALLADOLID (EFE).— El duque de Arjona y grande de España, Cayetano Martínez de Irujo, aseguró que su apellido le ha “perjudicado” como jinete, incluso dentro de su propia casa, a la vez que denunció que en este país hay una “mafia” que impide a la hípica mejorar su nivel.

Durante su participación en los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, explicó que su dedicación a la hípica no se tuvo en cuenta en la Casa de Alba hasta que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y obtuvo un cuarto puesto.

Aquel momento fue la primera vez en la que todos los integrantes de su familia fueron a ver su actuación, con la que se quedó a solo tres cuartos de punto de haber logrado la medalla de bronce.

“Ahora lo puedo decir sin llorar, pero he llorado mucho, porque yo he participado en muchas pruebas, pero en mi familia no me creían, y cuando gané una prueba del Campeonato del Mundo mi madre me dio la enhorabuena cuando me vio salir en el telediario”, relató.

“Por mi palmarés, estoy entre los cuatro-cinco mejores jinetes de España, pero no se me ha valorado como deportista, y me ha costado muchos años, desde Barcelona, ver la botella medio llena en vez de medio vacía, al rozar con los dedos esa medalla olímpica”, explicó.

Pero es consciente de que un cuarto puesto en unos Juegos Olímpicos es un éxito, sobre todo “si se ve lo que ha sucedido con la hípica en España después, ya que esto se ha convertido en una mafia, llena de lazarillos que viven muy bien de esto, pero no hay una estructura, ni hay enseñanza ni cría, y sin ello, se va a seguir siendo un país de segunda en este deporte”.

En su caso, para conseguir disfrutar de su "pasión", que eran los caballos, tuvo que liberarse de la "presión familiar", "rompiendo estructuras educacionales muy grandes", y cuando llegó ese cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Barcelona, tuvo que afrontar el "dolor" que supuso "no sentirse valorado", "ya que sólo se habló de las 22 medallas logradas".

En materia política, Martínez de Irujo ha pedido que "se ponga sentido común en las urnas el 23 de julio", ya que considera que los agricultores "ya no pueden más" y que ahora "con la excusa de las renovables, pueden expropiar terrenos para montar proyectos, sin que uno pueda hacer nada para impedirlo, lo cual está provocando muchas situaciones injustas".

Martínez de Irujo ha sido presidente de la Asociación Mundial de Jinetes 12 años, y lo dejó para crear la Asociación de Deportistas en España; pero, en su opinión, en este país, alguien como él "molesta", ya que intenta "ser puro, directo, pensar en los demás y no pararse a juzgar a nadie".

"Es fundamental tener una estructura buena, que los caraduras que hay metidos se vayan, y que permitan el acceso a este deporte a toda la gente, porque se puede practicar como cualquier otro cuando no se compite. Hay que ayudar a la cría nacional y contar con una titulación más seria y rigurosa", concluyó.