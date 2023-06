Bendicen segunda etapa de edificios del Colegio Teresiano Enrique de Ossó Cabo Norte

Un día de fiesta se vivió ayer el en Colegio Teresiano Enrique de Ossó Cabo Norte con la inauguración y bendición de la segunda etapa del edificio de primaria, que incluye seis amplios salones divididos en tres pisos y que representa el crecimiento de esta comunidad educativa.

El acto contó con la asistencia de las religiosas teresianas Rosana Guizar Suárez y Pilar Otaola Esquivel, coordinadora provincial actual y su antecesora, respectivamente; así como Josefina de la Mora, ecónoma provincial.

También estuvieron las religiosas teresianas Ivonne Joubert, coordinadora del equipo de Gestión Sur, y María Elena Villa de Abiega, hermana de Enlace del colegio hermano América de Mérida.

Misa, Bendicion e Inaguracion de la Primaria del Teresiano en el Campus Cabo Norte.

Foto Carlos De La Cruz

También estuvieron la doctora Ileana Lizama Ramírez, directora general, y la maestra Yudalis Mirabal Sobrado, subdirectora del plantel del campus Cabo Norte.

El sacerdote Ricardo Díaz Galleguillos, de los padres Barnabitas y capellán de los colegios mencionados, celebró la eucaristía.

En la homilía, el sacerdote dijo que cada uno tiene una vocación al que Jesús nos llama. “¿Cómo respondemos al llamado de Jesús? Tenemos dos ejemplos”, indicó.

“Tenemos a Mateo, el cobrador de impuestos, al que Jesús lo llama ¿y él qué hace? Deja todo y lo sigue”.

Por otro lado, continuó, estaban los “fariseos que se creían justos, aquellos que cumplían la ley de la ‘A’ a la ‘Z’, se creían justos y criticaban a Jesús por sentarse a comer con los pecadores.

“Debemos poner atención porque en algunas oportunidades podemos ser parte del grupo de fariseos porque podemos creernos justos, pero cuando Jesús nos llama la respuesta ‘no’ es inmediata, la respuesta es con condiciones: ‘voy a pensarlo, voy a ver, tal vez, quizás y ponemos varias excusas’”.

Mateo fue diferente: a pesar de ser considerado pecador dijo sí de inmediato.

El padre también dijo que Jesús invita a “amar a los enemigos, rezar por aquellos que nos hacen daño. ¿Quién reza por aquellas personas que hablan mal de uno, por aquellos que nos han hecho daño, que nos han hecho alguna situación particular para perjudicarnos. ¿Quién reza por aquellas personas? Porque si nosotros no rezamos no cortamos el círculo vicioso y seguimos con el rencor”, expuso el sacerdote.

Misa, Bendicion e Inaguracion de la Primaria del Teresiano en el Campus Cabo Norte.

Foto Carlos De La Cruz

“Jesús quiere que seamos personas extraordinarias y hay que trabajar para amar a los enemigos y rezar por quien nos ha hecho daño, sólo así podemos dar un paso más allá, ser diferentes”.

“Todos, cada uno de nosotros, en nuestra profesión debemos ser buenos maestros, ser maestros extraordinarios, ser hermanas extraordinarias, sacerdotes extraordinarias, ser dueños de algún lugar extraordinarios, a amar”, dijo.

En la misa, el sacerdote roció con agua bendita a los estudiantes.

Antes de la celebración, la maestra Yudalis Mirabal Sobrado, subdirectora del plantel del campus Cabo Norte, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó que la bendición de las nuevas instalaciones es una muestra del crecimiento de esta comunidad educativa, que hasta ahora tiene todos los grados hasta cuarto grado y que el próximo ciclo escolar estrenarán el quinto grado; la institución oferta preescolar y maternal.

Por su parte Patricia Tamayo, coordinadora de la Buena Nueva, dijo que “todo es gracia, nuestra vida, nuestra presencia hoy es resultado de la presencia de Dios”.

Misa, Bendicion e Inaguracion de la Primaria del Teresiano en el Campus Cabo Norte

Foto Carlos De La Cruz

En evento los niños entonaron un canto, para despertar muchos corazones, para amar a Jesús.

Al concluir la misa, la religiosa Rosana Guizar dijo que este día era especial al ser testigos de la bendición del edificio de primaria del Colegio Teresiano Cabo Norte.

“Seguramente ustedes saben que estamos celebrando el aniversario número 135 de la apertura del primer Colegio Teresiano en América, que fue fundado en Puebla. Me parece que es providencial que a 135 años después estemos en esta bendición porque muestra que la propuesta de los Colegios Teresianos sigue siendo una respuesta válida para nuestra sociedad”.

El corte del listón de la segunda etapa del edificio a cargo de las religiosas Rosana Guizar y Pilar Otaola, momento en el que se escucharon los aplausos de los presentes.

El programa incluyó una convivencia en la que repartieron tortas, refrescos y agua a padres de familias, religiosa e invitados. Esta actividad fue coordinada por la religiosa María Luisa Vázquez Díaz, del equipo de mantenimiento, quien recibió el apoyo de sus integrantes.