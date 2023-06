La huella humana, incuestionable

BILBAO, España (EFE).— La paleoclimatóloga holandesa Ellen Thomas no es nada optimista frente al calentamiento global, un desafío ante todo para los seres humanos porque “para el planeta no es ningún problema” si nos extinguimos.

Thomas y el estadounidense James Zachos son este año los ganadores del Premio BBVA Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático por descubrir que hace 56 millones de años se produjo un episodio de efecto invernadero que ofrece analogías con el cambio climático que se vive ahora por la actividad humana.

Experta en micropaleontología marina por la Universidad de Yale, Thomas señaló que está “muy preocupada” por la actual crisis climática del planeta. Entre las principales consecuencias citó el aumento del nivel del mar, “sobre todo si Groenlandia o la Antártida se van derritiendo”.

El descubrimiento y estudio del Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM) permite predecir algunos impactos del actual calentamiento global generado por el ser humano, aunque entre ambos también hay diferencias.

En ese sentido, recordó que hace 56 millones de años no había capas de hielo en la Antártida, “así que el nivel del mar no subió tanto como esperamos que suba ahora”, que en los peores escenarios superaría los diez metros y “eso no es nada bueno”.

Destacó otro elemento que “quizás no sea tan claro” relacionado con la agricultura y la distribución hacia el Norte de las especies de plantas: en Estados Unidos, donde ella reside, va subiendo desde el Golfo de México hacia la frontera de Canadá, “lo que supone un problema para la sociedad”.

A esto hay que sumar el cambio de los patrones de precipitaciones, de los que se tiene evidencias durante el PETM, cuando hubo “sequías muy severas, seguidas de inundaciones y deslizamientos de tierras”. En la actualidad, estas condiciones supondrían problemas en la agricultura y el desplazamiento de personas.

Cambios preocupantes

Durante el PETM, la emisión de gases de efecto invernadero, por causas naturales, “pensamos que fue mucho más lenta que la que estamos haciendo los humanos”; ahora es quizás una diez veces más rápida.

Hay quienes piensan que hay que dejar que la Tierra se encargue de absorber las actuales emisiones de dióxido de carbono, pero Thomas advirtió que “la escala temporal en que puede hacerlo es demasiado lenta para que sea útil para nosotros”, pues se habla de siglos.

“Yo vivo en Connecticut. Allí, en la historia de la Tierra ha habido edades de hielo, subidas y bajadas del mar, pero no suponían un problema. Hoy en día, junto a la playa hay un tren, hay casas y si sube el nivel del mar es un problema para nosotros, nuestras infraestructuras”.

La científica enfatizó que “para el planeta no es ningún problema que nos extingamos, porque siempre ha habido especies que se han ido extinguiendo, aunque podemos argumentar que no nos gusta esa idea”.

Insistió en que “no hay ninguna duda que este período de cambio climático se debe a lo que hacemos como seres humanos”.

Desde comienzos de la década de 1980, los científicos han debatido sobre el cambio climático, “nuestra argumentación se conoce y ahora la cuestión es qué es lo que hacen las personas al respecto”, añadió.

En cuanto a los negacionistas de la actual situación climática, reconoció que “hablar con ellos es como con los creacionistas, tienen el mismo tipo de argumentación y no hay manera de cambiarles la forma de pensar”.

La científica creía que con el cambio climático llegaría un momento en que “el proceso estaría tan claro, como hoy en día, que la gente empezaría a reaccionar”.

Pero llegó la pandemia de Covid-19, un momento para ella “muy desalentador intelectualmente”. En Estados Unidos vio cómo se rechazaban las vacunas y “eso que era por algo que les afectaba de forma más directa que el clima. ¿Entonces qué van a hacer por el cambio climático?”.

Precisamente al inicio de la pandemia se vio cómo la industria durante un tiempo tuvo que parar, pero eso “no ha marcado casi ninguna diferencia en cuanto a las emisiones de CO2” y nunca se va llegar al mismo nivel de limitaciones tan severas de emisiones como en ese momento.

Thomas consideró que no hay otra opción que la resiliencia. “Una de nuestras esperanzas es intentar ajustarnos a vivir en un mundo distinto debido al cambio climático”.

“Cuando los seres humanos intentamos corregir nuestros errores del pasado, en ocasiones hemos llegado a cometer otros más grandes”.

“Son las entidades, las instituciones más grandes, las grandes empresas en las que hay que cambiar y esto es más difícil de lograr”.

“En muchos momentos he sentido más esperanza al hablar con generaciones más jóvenes que se están organizando y siendo activos, porque si no mi generación no va a hacer nada ni a cambiar nada”.

“Si hay una esperanza está en las jóvenes generaciones que van a ver los problemas desde una perspectiva distinta y creo que ahí hay una cierta evidencia de que están empezando a ser conscientes de ello y a organizarse”.