Manuel Gracián Barrera: El combate espiritual

La acción ordinaria del diablo hacia todos los seres humanos vivos es la tentación hacia el mal; nadie escapa. El demonio no es causa del pecado ni directa ni suficientemente, sino solo en cuanto que persuade o propone lo apetecible. Entenebrece la razón para que se consienta la falta; este oscurecimiento proviene de la fantasía y del apetito de los sentidos.

Incluso Jesucristo se sometió a la tentación y nos dejó testimonio ejemplar. “Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que Dios padre le ha confiado” (Catecismo n. 106).

El demonio puede causar serios trastornos diabólicos a los seres humanos: sufrimientos físicos, vejación, obsesión, infestación, sujeción o dependencia y posesión demoníaca. Estos corresponden a la acción extraordinaria de Satanás, que Dios permite solo en algunos casos.

Dios no se aparta del hombre, sino en la medida que el hombre se aparta de él (Tomás de Aquino 2-2 q.24 a.10). El pecado es un acto humano malo. “Todos los pecados por el mismo motivo que van contra la razón humana, van igualmente contra la naturaleza” (Juan Damasceno). El pecado es contrario a la ley eterna del Creador; es el portal más eficaz que permite al diablo manipular nuestras vidas.

¿Cómo influye la tentación diabólica para caer en pecado? El estado de gracia es una participación en la vida íntima trinitaria de Dios (Catecismo n. 1997); se pierde cada vez que se comete una falta grave, cuando consentimos. El pecado no puede penetrar en nosotros si no le abrimos la puerta con nuestro libre consentimiento.

El combate espiritual se inicia en el interior de uno mismo: evitar actos pecaminosos y purificar el corazón. Tentar al hombre es poner a prueba su virtud. “Apártate del mal y haz el bien” (Sal. 37, 15). La virtud del ser humano es tender hacia el bien y alejarse del mal.

Proceso de tentación

El diablo es el tentador por antonomasia (1Ts 3, 5). ¿Cómo se desarrolla el proceso de la tentación? ¿Cuál debe ser nuestro discernimiento para vencerla? ¿Cómo saber con certeza si hemos pecado o no? ¿Cuál es el proceso mental para evitar confusión y escrúpulos? Existen cuatro etapas de penetración del mal en el corazón. El padre Tomás Spidlík las describe en “El arte de purificar el corazón”.

Primera etapa: “Sugestión”: imagen suministrada por los fantasmas de la imaginación, el primer impulso. Se vislumbra la posibilidad de hacer el mal; se presenta de forma agradable; la idea malévola está latente, no hay decisión aún.

Segunda etapa: “Diálogo”: Si ignoramos la primera sugestión, se irá como vino. “No dialogues con la tentación. ¡Corta, sin concesiones!” (Josemaría Escrivá). De no hacerlo, la tentación prospera... En este diálogo interior, no hay pecado; solo pérdida de tiempo y riesgo.

Tercera etapa: “Combate”: Cuando coqueteamos con un mal pensamiento es difícil suprimirlo pronto; urge rechazarlo de inmediato, so pena de ser vencido. No hay que preocuparse mientras no se consienta; solo la voluntad puede abrir las puertas del corazón.

“Un querer sin querer el tuyo mientras no quites la ocasión” (Escrivá).

Cuarto etapa: “Consentimiento”: El demonio estudia los puntos flacos de la persona que intenta derrotar, y lo tienta en la parte más débil. Satanás mismo se transforma en ángel de luz (2 Co 11, 14). Dado el consentimiento, se ha perdido el combate. Aceptada la sugerencia malévola se comete el pecado en sentido estricto.

Engañar y retener

Cuando el diablo consigue que la persona peque, lo amarra en tal forma que no se levante. Pasos del diablo: engañar; tras engañar, retener el pecado (Jb 40, 12). En esta etapa se acepta realizar el pensamiento maligno en la primera ocasión que se presente. Cuando se da el consentimiento del mal, se da la experiencia del pecado.

Si se cae en la tentación, el remedio es arrepentimiento, contrición, propósito de enmienda y acudir al liberador sacramento de la confesión. Pero ya en pecado, perdida la gracia, ¿cómo se puede caer bajo el poder de Satanás y ser víctima de terríficos sufrimientos?: Por permisión de Dios, cometer pecados recurrentes, ser víctima de un maleficio, prácticas esotéricas o frecuentación de personas y lugares maléficos. Iremos desentrañando estos enigmas. ¡Confía siempre en tu Dios! ¡Él no pierde batallas!

