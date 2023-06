Renuevan su energía

LONDRES.— El comienzo oficial del verano llevaba el optimismo a Gran Bretaña. Para las miles de personas que hacen el peregrinaje a Stonehenge, unos 128 kilómetros al suroeste de Londres, todo es emoción.

Para los druidas, personas modernas con creencias espirituales asociadas a la antigua orden religiosa celta, el monumento tiene una importancia centenaria. Ataviados con túnicas blancas tradicionales, celebraron rituales relacionados con el ciclo de la vida, de muerte y de renacimiento.

En esta ocasión, el solsticio de verano en Stonehenge comenzó a las 19 horas del martes y duró hasta las 8 de la mañana de ayer, precisa un reporte de The Associated Press. Durante esa noche se permitió a la gente colocarse dentro del círculo de piedra. Unos cantaban y tocaban guitarras acústicas o tambores. El alcohol estaba prohibido, al igual que los equipos de sonido. Los asistentes podían llevar mantas, pero no sacos de dormir. Y, desde luego, nada de subirse a las piedras, por favor.

Las normas se han ido respetando a lo largo de las décadas, especialmente durante la pandemia del Covid-19. En épocas menos restrictivas, decenas de miles de personas han viajado a pie o por carretera para efectuar ritos en el templo solar o simplemente para divertirse.

Es un símbolo de la cultura e historia británica y sigue siendo una de las mayores atracciones turísticas del país, pese a los atascos en la cercana autopista A303, una popular ruta para viajar desde el suroeste de Inglaterra.

El significado del lugar ha sido objeto de un encendido debate, con algunas teorías más estrafalarias, si no extraterrestres, que otras.

English Heritage, una organización benéfica que gestiona cientos de lugares históricos, baraja varias hipótesis, como que Stonehenge fue un lugar de coronación para reyes daneses, un templo druida, un centro religioso de sanación y una computadora astronómica para predecir eclipses y eventos solares.

La organización dijo que la interpretación más aceptada en general “es la de un templo prehistórico alineado con los movimientos del Sol”, ya que las piedras están perfectamente alineadas con el astro rey en los solsticios de invierno y verano.

Celebración boliviana

Por su parte, las autoridades bolivianas recibieron con las palmas en alto los primeros rayos del Sol para dar la bienvenida al Año Nuevo Andino 5531, en medio de bailes y rituales ancestrales de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra).

La celebración también se conoce como la fiesta del retorno del Sol, “Willkakuti” en aimara e “Inti Raymi” en quechua.

La ceremonia principal se llevó al cabo en la ciudadela prehispánica de Tiahuanaco, a casi 80 kilómetros de La Paz, hasta donde llegaron el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, quienes intervinieron en el acto junto con otras autoridades.

Junto a ellos, decenas de indígenas, sobre todo aimaras y quechuas, aguardaron desde la madrugada la salida del Sol o “Tata Inti” para recibir su energía, algunos interpretando melodías autóctonas en el templo tiahuanacota de Kalasasaya, donde se realizaron los actos centrales, relata EFE.

El preámbulo estuvo marcado por la entrega de una ofrenda a la Pachamama presentada por unos “amautas” o sabios indígenas que rezaron oraciones en aimara.

Tras la aparición del Sol, el presidente Arce sostuvo que éste es “un día muy importante para todos”, pues “renovamos nuestra devoción a la vida, a la naturaleza y el vivir bien en todo el país”.

“Es un día para llenarse de energía, para nuevamente ratificar el compromiso de trabajar, de que nos vaya bien, de buenos augurios para todos nosotros”, indicó.

Las ceremonias se replicaron en otros puntos del país con la participación de otras autoridades desde distintas wakas o apachetas, lugares considerados sagrados en las culturas indígenas para ser parte de esta festividad.

Tiahuanaco, que es Patrimonio de la Humanidad desde 2000, ha sido en las últimas décadas el centro de las celebraciones del Año Nuevo Andino.

El sitio fue la capital del imperio prehispánico del mismo nombre y en la actualidad quedan allí imponentes monumentos líticos, como el templo de Kalasasaya, el Templete Semisubterráneo, esculturas de sus jerarcas, la Puerta del Sol y restos de palacios militares y civiles.

La celebración del “Willkakuti”, que también supone el cambio del ciclo agrícola para la siembra en el campo, coincide con el solsticio de invierno austral, cuando en el Hemisferio Sur tienen lugar el día más corto y la noche más larga.

El nombre de la fiesta ha evolucionado con criterios de inclusión, ya que comenzó a celebrarse hace pocas décadas en Tiahuanaco como Año Nuevo Aimara, luego se llamó Año Nuevo Aimara-Quechua y después Año Nuevo Andino.

En 2009, el gobierno de Evo Morales bautizó la celebración como Año Nuevo Andino Amazónico y decretó que cada 21 de junio sea festivo nacional. En 2017 el nombre incluyó a la zona del Chaco.