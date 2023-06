José Carlos Palacios: Cómo elegir el vino correcto

Hola mis queridos lectores. Con este calor que no da tregua es complicado ir a comprar vinos para algún evento o reunión y con las prisas que llevamos no sabemos qué elegir con tantas ofertas o esas promociones que se dan en estos meses al 3 por 2.

Llegando a una tienda había un revoltijo de vinos: los de Francia mezclados con los de Italia, México, Argentina y Chile; vi botellas empolvadas como si fuese un abarrote más.

Me fui triste y decepcionado, pero me puse a pensar cómo podemos escoger un buen vino en un supermercado cuando no le dan la importancia que tiene, además de tener cientos de etiquetas, no ponen (al menos en este súper) la debida atención y cuidado de las etiquetas y las marcas.

Encontré mucha etiqueta rasgada (señal de maltrato a las botellas) y el 90% de las mismas paradas. Otra de las cosas que le suceden a esos vinos es que están sujetos a constantes movimientos de desplace y eso perjudica mucho al vino, ya que los movimientos constantes hacen que se “estrese”, que evolucione más rápidamente y, al paso del tiempo, termina siendo un vinagre balsámico caro.

La regla para los vinos debe ser de oro: no se deben mover en ninguna circunstancia. Mientras menos movimiento dentro del lugar tengan, mucho mejor. Los vinos jóvenes y de rápida rotación pueden estar de pie para salir a la venta; los que tienen taparrosca también podrían estar parados, ya que como son jóvenes no les afectaría estar así.

Otra de las cosas importantes es el año de la cosecha: muchas veces hay vinos blancos que los dejan durante muchos años allí (acabo de ver un sauvignon blanc de 2015 con un color ambarino) y la curva de evolución en un vino blanco joven no pasa de tres años; en cambio, los vinos tintos, bajo excelentes condiciones de guarda, pueden durar siete o más años.

Un punto importante de algunos supermercados es que ya les están dando la importancia al producto, colocando además un sommelier de planta que te indica tal o cuál vino elegir; en cambio en algunos lugares la gente va y se sirve en total desconocimiento de las marcas, de los países, de los contenidos.

Estando en este citado supermercado me acerqué a un par de personas y me confesaron que aman tomar vino consumiéndolo semanalmente, pero su estrategia para comprar vinos es elegir los que tengan “etiqueta bonita y no muchas letras”.

Es una lástima porque los supermercados podrían poner información adicional en letreros que digan con qué acompañar o, como bien dije en párrafos anteriores, brindar la asesoría permanente de alguien en piso para poder vender más.

Siempre he sostenido que si alguien se acerca amablemente a brindarme más información de los vinos que estoy comprando quizá me enamore y me lleve una segunda o tercera botella.

Hasta aquí los dejo, y aseguren que vayan por la botella correcta. ¡Salud y viva el vino! Hasta la semana próxima.