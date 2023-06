Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 25 de junio

“No tengan miedo”

Por tres veces en esta lectura dice Jesús a sus discípulos que no tengan miedo. ¿Por qué? Sin duda porque predicar el Evangelio no es fácil, pues el Evangelio compromete públicamente y termina, incluso, ante los tribunales.

El Evangelio es una palabra pública, no solo porque hay que decirla en público, sino porque atañe también a la vida pública. Lo que los discípulos escucharon en la intimidad de labios de Jesús, en la noche, han de proclamarlo a la luz del Sol en las plazas y desde las azoteas. No se puede reducir el Evangelio a una doctrina privada.

Otro motivo para perder el miedo a los hombres que pueden matar el cuerpo es el temor a Dios que puede destruir con el fuego, alma y cuerpo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús animó a sus discípulos para que den testimonio.

Dios no es únicamente nuestro juez, al que hay que temer y del que podemos esperar que un día manifieste su justicia. Es también nuestro padre que cuida de nosotros. He aquí un tercer motivo para perder el miedo. Pero no debemos entender estas palabras como si en ellas se prometiera una vida fácil, sin persecuciones y peligros. Lo que Jesús dice es que Dios salva a los que confían en él incluso en la muerte y precisamente en la muerte.

San Agustín escribió que “el discípulo debe continuar su peregrinación entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios”.

El relato del Evangelio nos habla hoy de la persecución y la confianza que se entrelazan y se alinean en un único camino. San Mateo menciona las pruebas que caen sobre el discípulo mientras vive siendo fiel. Pero Dios sostiene al discípulo y nunca lo abandona en el remolino oscuro del dolor.

Sobre el discípulo de Cristo vigila la tierna y amorosa presencia de Dios que está paternalmente atento a las pequeñas y frágiles realidades (como los pájaros), y también a la grande y preciosa realidad de sus hijos. El famoso escritor Jorge Luis Borges escribió algo que podríamos aplicar a nuestro comentario: “Me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos. Me ofrecen el cáliz y yo tengo que ser la cicuta. Me engañan y yo tengo que ser la mentira. Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo, mi alimento son todas las cosas”.