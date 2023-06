El Coro de la Ciudad se pone roquero

Infinidad de solistas y grupos han hecho vibrar a las audiencias con el rock y esta vez será el Coro de la Ciudad de Mérida el que ofrezca esta música para deleite de los amantes del género, en un concierto en el que interpretará temas de Los Beatles, Queen y Michael Jackson.

Será mañana miércoles, a las 20 horas, cuando la agrupación se presente en el Centro Cultural Olimpo.

La directora Nidia Góngora Cervera informa que el concierto lleva por nombre “Codorniz rockero”, ya que alude a esa ave, que, además de tener bonito aspecto, es sociable, inteligente y tiene gran capacidad de adaptación, tal como la maestra siente que son los 22 integrantes del coro.

Éstos, afirma, se caracterizan por el gusto por la música de diferentes épocas: desde la clásica y la vernácula hasta el rocanrol.

Señala que el rock es un género que “cuando entró al mundo de los jóvenes fue para no irse”.

Destaca que han disfrutado mucho los ensayos de este programa y se han apoyado entre sí para lograr el mejor resultado.

Hay numerosos cantantes y grupos de rock, pero son tres los que el coro eligió para armar el repertorio del concierto: Michael Jackson, Los Beatles y Queen. Un joven prospecto de director coral, Elliot Lara Pineda, fue invitado a conducir la mayoría de los temas. Como acompañante musical se tendrá al pianista Ricardo Moo Pino.

La maestra Góngora detalla que abrirán el concierto con “Heal the World” de Michael Jackson, de quien también cantarán “Cry”, un tema que haría que el mundo se uniese en favor del medio ambiente, y “Thriller”, una de las canciones icónicas del rey del pop, con el que vendió 32 millones de álbumes.

De Los Beatles interpretarán “Here, There and Everywhere” y “Blackbird”, escrita por Paul McCartney. También, “Back in the USSR”, que el grupo lanzó en 1968.— Iris Ceballos Alvarado