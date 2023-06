Riggo Bega estará en “Voz viva”

Riggo Bega, conocido en la comunidad LGBTQ+ como “Naná”, participará en el programa “Voz viva, lectura en boca de sus autores”, hoy sábado, a las 12 horas, en el Centro Cultural “José Martí”, ubicado en el Parque de las Américas.

Creador del libro “La casita de muñecas”, ganador del Fondo de Ediciones y Coediciones del Ayuntamiento de Mérida en 2021, y de la antología “Encrucijada. Sincronía de letras”, publicada en 2022, Bega dice que no se considera un autor sino un artista por su forma de ver la lectura, en la cual halló un modo de expresión para proyectar hechos cotidianos de la comunidad LGBTQ+.

“Me di cuenta que desde este arte puedo hacer algo para ganar espacios en la agenda cultural”, añade.

Explica que “La casita de muñecas” es un libro relacionado con la comunidad trans y no binaria “desde las perspectivas de dos personajes que se dedican al taloneo en las cantinas”, y “Encrucijada” reúne cuentos que visibilizan “las vivencias de la comunidad”.

Para Riggo fue todo un reto participar en un concurso teniendo en mente algunos prejuicios sociales y fue grata su sorpresa al salir ganador en 2021, lo que le animó aún más a mostrarse tal como es cada presentación.

“No me pongo en la faceta de ‘debo cumplir un rol como escritor y debo ir bien vestidito’, voy a todos lados transvestida, porque es parte de mi performance desde la literatura”, añade.

“El libro de ‘La casita’ para mí es muy significativo, porque recibí mucho apoyo de (personas de) la comunidad que se han sentido identificadas, no es lo mismo cuando una persona heterosexual escribe sobre nosotros a que lo haga un gay o trans”.

Destaca que al escribir siempre tuvo el objetivo de abrir un panorama de lo que vive la comunidad LGBTQ+ a fin de crear conciencia de que las discriminaciones les afectan, pero también se levantan con más fuerza.

“El objetivo es visibilizar y crear conciencia de las diferentes vivencias trans y no binarios, y mostrar, demostrar que, aunque hemos dado pasos acerca de la no discriminación, nos seguimos enfrentando a ciertos actos y adversidades. Con este libro trato de poner varias de mis vivencias, porque en algún tiempo me dediqué también a trabajar en cantinas, y de otras amigas, porque creo en darles voz a personas que muchas veces son silenciadas”, señala. Sobre su presentación de hoy, dice que para quienes asistan a escuchar fragmentos de sus libros será una experiencia “enriquecedora viéndola desde la perspectiva correcta”, con respeto a “todas las forma de vida y de amor siempre y cuando no haya daños a terceros”.

“Espero que asista mucha gente, haga a un lado los prejuicios y disfrute la literatura”.— VANESSA ARGÁEZ C.