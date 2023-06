Manuel Gracián Barrera: El funesto ataque del demonio

El diablo es una presencia misteriosa real, personal y no simbólica; un ser perverso y pervertidor; realidad poderosa capaz de inmensas atrocidades, como lo demuestra la Historia (Ratzinger, Juan Pablo II, Pablo VI).

Hablar del demonio no es trasnochada superstición; no debe formar parte de nuestro interés cotidiano. La centralidad de nuestra fe es Jesucristo, Hijo de Dios, el mismo Dios, enviado por el Padre para nuestra salvación (1 Juan 3, 8).

¡Para hablar del diablo hay que tener los ojos fijos en Jesucristo! (Hb 12, 2).

A los demonios se les ha prohibido emplear fuerza irrestricta sobre el cuerpo y el alma de hombres y mujeres. Pero si las personas se someten voluntariamente al adversario, cualquier desastre puede ocurrir.

Invitar al demonio a entrar a nuestras vidas, a través de los portales del ocultismo, brujería o tarot extingue la gracia santificante en el alma; permite al maligno ejercer su funesta y peligrosa actividad sobre las personas. Es posible detectar las manifestaciones de la acción maligna sobre la gente (Amantini, Amorth, La Grua, Salvucci):

Vejación diabólica: asedio de una persona por parte de uno o varios demonios. Lo sufre la persona, realiza movimientos involuntarios o comete acciones inesperadas o profiere palabras ofensivas de las cuales no tiene intención de emitir, presencia de olores nauseabundos, ruidos inexplicables, atmósfera de perturbación.

También hay existencia de enfermedades leves o graves. Puede haber desmayos (aunque no es muy clara la distinción precisa, algunos autores la llaman “Circundatio” externa o interna, incluso influencia; no quedan claros estos términos).

Ejemplos de vejación en la Escritura: Job: no era poseso, pero fue atacado por enfermedades, pérdida de sus bienes y muerte de sus hijos. La mujer jorobada, cuya enfermedad era producida por un demonio (Lc 13, 10-13). San Pablo era vejado por una enfermedad de origen maléfico (2 Co 12, 7-8).

Obsesión diabólica: contrario a la vejación que puede ser apreciada por otra persona, ésta sucede en el interior, en el pensamiento del hombre o la mujer. Son acometidas súbitas de pensamientos obsesivos y compulsivos, esporádicas o continuadas. En muchas ocasiones, ideas absurdas y sin lograr liberarse de ellas; pueden presentarse en los sueños.

Hay casos en que se llega a instalar la obsesión del suicidio. El discernimiento entre trastornos psíquicos o maléficos es imprescindible (conocida también como opresión).

Infestación diabólica: este término se aplica a los animales, a las casas y objetos. Algunos exorcistas lo aplican a personas. Me apego a la terminología del padre Amorth quien, para las personas, emplea las voces vejación, obsesión o posesión.

El diablo ejerce acción directa sobre la naturaleza inanimada y sobre los animales. Por lo general la infestación está ligada a una casa; es de carácter alucinatorio, es percibida por una sola persona y dura muchos meses.

Siempre es necesario distinguirla del fenómeno poltergeist. El diagnóstico diferencial entre infestación y poltergeist es sencillo (rebasa el tema de este escrito). Basta precisar que una infestación reviste carácter de maleficio, está ligada a un lugar, a una casa y son experiencias alucinatorias de una sola persona; duran más de dos o tres meses.

Se dan casos de presencia de plagas de insectos, o de otros animales, inesperados en la vivienda. La presencia maléfica en un ambiente puede causar trastornos físicos en las personas que lo habitan: insomnio, dolores de cabeza, de estómago, pesadillas frecuentes.

Posesión diabólica: el demonio se apodera del cuerpo de una persona (no del alma). El maligno tiene dominio sobre el cuerpo del hombre o mujer afectados; la víctima no es moralmente responsable y está impedida a poner resistencia; es como un autómata.

Existe variada sintomatología en estos casos, desde el quietismo hasta la excitación psicomotriz extrema. Muchas veces el demonio pasa oculto a todo el mundo. No es frecuente, pero se dan casos espectaculares: manifestación de fuerza excepcional, entender y expresarse en lenguas desconocidas por el afectado, tener conocimiento de cosas ocultas. Se describen muchos casos en los Evangelios.

Sujeción o dependencia diabólica: es un estado en que la persona se somete deliberadamente al servicio del demonio, por ejemplo, consagración a satanás, pacto diabólico, sectas satánicas, sacrificios humanos... Se irá desgranando cada aspecto de los trastornos demoníacos en las personas (demonopatías).

“Mira que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír”... (Is 59, 1). ¡Nuestro Dios no pierde batallas! Búscalo en la caridad fraterna.

