Abre sus puertas a los niños

Todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tienen ningún miedo a equivocarse... Hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben avergonzarse de él. Ken Robinson

La cultura es parte integral en nuestro desarrollo, y como lo señala el Artículo Primero de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, toda persona en los términos de los artículos 4 y 73 Fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales, así como promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones (incluyendo el arte contemporáneo). La cultura nos ayuda a distinguirnos de otros grupos sociales, y nos da un sentido de pertenencia a nuestro contexto; en ese sentido, la identidad cultural se refiere al conjunto de valores, ideologías, manifestaciones y costumbres que nos hacen reconocernos como parte de una colectividad. Por otra parte, ayuda a reconocer al otro, lo que incentiva la curiosidad por las demás culturas y fomenta la creatividad y el conocimiento. El Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Macay, como parte de su proyecto educativo, permite a los niños menores de doce años la entrada libre; si bien, este tipo de instituciones son consideradas un refuerzo para el aprendizaje son también espacios para detonar claras vocaciones artísticas desde temprana edad, por lo cual también en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) se imparte cada último viernes de mes un taller de arte dedicado a ellos.

Así como este museo está dedicado al arte contemporáneo, existen otros espacios museísticos que se dedican a la historia, la música, las ciencias, etc., es decir a la cultura; el Macay como lo conocemos, se trata un espacio único en el sur-sureste de nuestro país, y la atención a las escuelas a través de la visitas mediadas (guiadas) se convierten en un verdadero estímulo para que los niños y niñas se interesen en el arte; visitas en las cuales los padres de familia y maestros cumplen la función importantísima de fomentar o abrir el diálogo, no solo por cumplir parte de un programa gubernamental, sino que denota a través de ellos un interés genuino de desarrollo hacia la infancia.

Las escuelas proyectan y planean las salidas con los escolares para ir a museos, en algunos casos el acompañamiento de los padres también se convierte en una forma no solo de apoyo, sino de fomento al consumo cultural y de apropiación de nuestra cultura como parte de la identidad y los valores.

Existen temas que vinculan a la educación y el ocio (actividades que ha elegido un individuo voluntariamente a realizar actividades recreativas que no están relacionadas con las obligaciones laborales, o tareas domésticas) como la museopedagogía; materia que pretende contribuir a la construcción de la identidad de la educación a partir de poner a disposición de la comunidad la memoria educativa visualizando la creatividad y las innovaciones artísticas y tecnológicas, donde el espacio de gestión museística, las salas permanentes o temporales, se transforman en el aulas de pedagogía, creando una oferta de educación no formal, o sea lúdica (a través del juego se busca que el visitante participe directamente, se involucre y descubra mediante una experiencia divertida), como alternativa cultural de entretenimiento. Los discursos curatoriales y museográficos permiten valorar la manera en que el patrimonio es interpretado y traducido en un concepto museopedagógico, o sea, de enseñanza y disfrute a través de las obras de arte, objetos, textos e imágenes, gráficos, fotografías, recortes de prensa, documentos, manuscritos, grabados, dibujos, señalética, los colores de los exhibidores, etc., es decir, los apoyos museográficos, que son puestos en escena a la vista del público; concepto novedoso que activa y potencializa la polisemia (del griego poli muchos, sema significados, que tiene más de un significado) de objetos exhibidos equiparándolos dentro de la exposición de manera sugerente a un relato visual jerarquizado y abreviado, con un hilo conductor formal y conceptual, lo cual se apoya además en los recorridos acompañados por el mediador o guía.

Curador