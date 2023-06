Sagrado Corazón de Jesús: cuándo se celebra, su historia y oración

La amorosa historia del Sagrado Corazón de Jesús está ligada a la de Santa Margarita María de Alacoque, monja visantina francesa que experimentó apariciones de Jesucristo, el verbo encarnado, y se dedicó a propagar su devoción. Aquí te contamos cuándo se celebra, su oración y te compartimos imágenes.

El mensaje del Sagrado Corazón de Jesús es de consuelo y refugio seguro para los que atraviesan vicisitudes, cuyos buenos actos y plegarias fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección; así, la oración de la Iglesia católica lo venera y honra al Sagrado Corazón de Jesús que, por amor a las personas, se dejó traspasar por nuestros errores.

¿Cómo surgió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús?

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús surgió en el siglo XVII, cuando Margarita María de Alacoque, empezó a difundir la promesa de recibir dones y gracias divinas para alcanzar la salvación, a quienes profesaran la fe en él. Ya en el siglo XIII el Papa León designó en 1899 un día para su festejo.

¿Cuándo se celebra el Día del Sagrado Corazón de Jesús?

Primero, has de saber que la celebración del Día del Sagrado Corazón de Jesús es de las denominadas fiestas movibles de la Iglesia católica, es decir, no siempre es la misma fecha cada año, sino que varía, como la Pascua, y de hecho está relacionada con ella, por eso es un día fijo.

Y para que quede más claro, la Pascua es todo lo que hizo Jesús para salvarnos y comprende su pasión, sepultura y Resurrección, junto con su ascensión y la venida del Espíritu Santo. La Pascua se festeja el domingo después de la primera luna llena de primavera. El Pentecostés 50 días tras la Pascua. La Santísima Trinidad el domingo siguiente al Pentecostés. El Corpus Christi el jueves siguiente de la Santísima Trinidad.

¿Qué día cae el Sagrado Corazón de Jesús 2023?

De esta forma, la Pascua es la referencia para conmemorar el Día del Sagrado Corazón de Jesús 2023, que se hace un viernes, ocho días después del jueves de Corpus Christi, que es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, en la que se recuerda la Última Cena llevada a cabo el Jueves Santo.

Por lo tanto, el Día del Sagrado Corazón de Jesús 2023 caerá el viernes 16 de junio; no obstante, la Iglesia dedica todo el mes a venerar el corazón del Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre, para que lo honremos y lo imitemos especialmente en estos días.

¿Qué dice la Biblia sobre el Sagrado Corazón de Jesús?

La Biblia hace alusión al Sagrado Corazón de Jesús al mencionar Jesús de Nazaret nos ha amado con un corazón humano que fue traspasado por nuestros pecados para nuestra salvación, metafórica y literalmente al ser atravesado con una lanza al estar en la cruz. De esto se da cuenta en Gálatas 2:20 El papa Pío XII elaboró la encíclica Haurietis Aquas fechada el 15 de mayo de 1956, donde fundamenta el culto al Sagrado Corazón.

Aunque en realidad la palabra “corazón” aparece unas 400 veces en la Biblia, por ejemplo en Mateo 11:20 dice: “Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma”. De tal manera que el Sagrado Corazón de Jesús es considerado el principal símbolo del amor con que el Divino Redentor ama al eterno Padre y a los humanos.

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús se muestra coronado con espina con una cruz colocada sobre él. En el costado derecho tiene una herida sangrante que recuerda la infligida a Jesús en la cruz, y simboliza los pecados o las malas acciones de las personas.

El Sagrado Corazón de Jesús está rodeado de llamas, que simbolizan la chispa del amor de Dios que todo lo enciende y se vuelve acción hacia el bien; así como su ferviente misericordia hacia nuestros errores.

Las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerdan lo importante de nuestra fe y el amor sin medida que Jesús nos tiene y debemos replicar.

¿Cómo se le pide al Sagrado Corazón de Jesús?

Para pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que te conceda una petición hay que hacerlo con mucha fe. Si puedes tener una imagen o estampa te ayudará a concentrarte, pero tampoco es indispensable, pues lo realmente importante es hacerlo con fervor y para llevar luz y progreso a tu vida y de quienes te rodeas. A continuación te comparto una oración al Sagrado Corazón de Jesús para obtener gracias.

Oración al Sagrado Corazón de Jesús

La oración al Sagrado Corazón de Jesús nos trae paz al alma y con una imagen de él podemos decirla de la siguiente manera:

A ti acudo Sagrado Corazón de Jesús, porque en ti encuentro consuelo, cuando afligido y perseguido pido protección; cuando abrumado por el peso de mi cruz, busco ayuda; cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso me impulsa a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas.

Jesús, creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites y confío en que tu Sagrado Corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición.

Tengo la fe con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu Sagrado Corazón están siempre abiertos para oír y remediar los males.

Sagrado Corazón de Jesús, dejo en tus manos mi petición. Sé que si no me concedes la gracia que te pido, permitirás que suceda lo que más necesita mi alma para evolucionar; y me ayudarás a ver mi situación desde otro ángulo, con más espíritu de fe.

Continuar con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. (3 veces).

Iglesia del Sagrado Corazón Mérida

En Mérida existen iglesias dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús, algunas de ellas son:

La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Mérida, ubicada en la colonia Alemán, ubicada en Calle 23 s/n entre 24 y 26.

La Capilla de los Sagrados Corazones de Jesús y María en Mérida, que se localiza en la colonia México, sobre la calle 10 x 19 y 17.

Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús en Mérida, sobre la venida Itzáes 271, colonia García Ginerés.

Letanías al Sagrado Corazón de Jesús

Estas son las letanías al Sagrado Corazón de Jesús.

Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, óyenos.

Cristo, escúchanos.

Dios, Padre Celestial

Dios Hijo, Redentor del mundo

Dios, Espíritu Santo

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios

Después de las siguientes letanías al Sagrado Corazón de Jesús repetir: Ten piedad de nosotros

Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre

Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo

Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios

Corazón de Jesús, templo santo de Dios

Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo

Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo

Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad

Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor

Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor

Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes

Corazón de Jesús, digno de toda alabanza

Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría, y de la ciencia

Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad

Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace

Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido

Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados

Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia

Corazón de Jesús, generosos para todos los que te invocan,

Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad

Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo

Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra

Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra

Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan

Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren

Corazón de Jesús, delicia de todos los santos

Corazón divino de Jesús

Corazón amante y manso

Corazón humilde y misericordioso

Corazón del eterno Padre

Principio del Espíritu Santo

Corazón fiel a la divina Voluntad

Corazón herido por la lanza

Corazón sacerdotal

Fortaleza de los débiles

Refugio de los pecadores

Cordero encendido en el amor por el hombre

Alegría y esperanza de nuestro corazón

Corazón amado de nuestro corazón

Vida y norma de nuestro corazón

Después de las siguientes letanías al Sagrado Corazón de Jesús repetir: Líbranos, Señor

De todo pecado

De la soberbia de la vida

De la ceguera del corazón

De la resistencia a la Gracia

Por tu amor infinito al Padre celestial

Por tu amor a María Virgen y Madre

Por tu amor a todos los hombres

Por tus eternos goces

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

perdónanos Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros.

Jesús, manso y humilde de Corazón,

haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Apariciones del Sagrado Corazón de Jesús

Las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús han sido varias. El 16 de junio de 1675, Santa Margarita María de Alacoque atestiguó una de varias apariciones, en esta Jesucristo le mostró su Sagrado Corazón y le reveló promesas de su amor para quienes siguieran su ejemplo de amor, justicia, caridad, fe y esperanza.

A Santa Gertrudis “La Grande”, quien vivió en una comunidad benedictina alemana en el siglo XIII, a ella se le otorgó posar su cabeza en la llaga del costado de Cristo y escuchó el pálpito de su corazón. A ella le fue revelado que las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús estaban reservadas para tiempos posteriores, cuando el mundo aumentara su frialdad y necesitara ser reavivada la llama del Amor.