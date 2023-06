Príncipe Enrique está fatigado

LONDRES (AP).—El príncipe Enrique ingresó a un tribunal de Londres en un intento arriesgado por demostrar que la empresa editorial del tabloide Daily Mirror husmeó ilegalmente en su vida. Dejó el estrado de los testigos ayer, luciendo fatigado y con el resultado incierto.

El duque de Sussex dijo que sospechaba mucho de cómo obtuvieron los reporteros información sobre él para artículos de 1996 a 2011 que le habían causado angustia, pero tenía poco para respaldar sus acusaciones.

Dijo que los periodistas usaron teléfonos desechables y destruyeron registros, confiando en tal evidencia probada en otros casos.

“Creo que el espionaje telefónico fue a escala industrial en al menos tres de los periódicos en ese momento”, afirmó en su segundo día de testimonio en el Tribunal Superior. “Eso está más allá de cualquier duda”.

Al final de casi ocho horas de contrainterrogatorio durante dos días, el abogado defensor Andrew Green preguntó si Enrique estaba al tanto de alguna evidencia que indicara que su teléfono fue intervenido durante un período de 15 años.

No”, dijo Enrique. “Esa es parte de la razón por la que estoy aquí”.

Enrique tiene la misión de reformar los medios británicos, y las acusaciones de escuchas telefónicas son fundamentales para sus batallas legales contra las editoriales. El caso contra Mirror Group Newspapers, que ha pagado más 125 millones de dólares para resolver cientos de reclamos por recopilación ilegal de información, es el primero de sus tres juicios por piratería informática que va a juicio.

Él dice que los editores de tabloides invadieron su privacidad al escuchar los mensajes de voz y contratar investigadores privados para informar sobre los detalles más pequeños de su vida, lo que le provocó una gran angustia emocional.

La hostilidad de Enrique hacia los medios de comunicación de Reino Unido está presente en su libro de memorias, “Spare”(“Spare: En la sombra”).

En él culpa a los paparazzi por causar el accidente automovilístico que mató a su madre, la princesa Diana, y dice que las intrusiones de los periodistas lo llevaron a él y a su esposa, Meghan, a huir a Estados Unidos en 2020 y dejar atrás la vida como integrantes de la realeza.

Su abogado dijo que no estaba en una venganza contra los medios, sino que los busca responsabilizar, aunque en su declaración escrita como testigo, de 55 páginas, Enrique sugiere lo contrario. “¿Cuánta sangre más manchará los dedos con los que teclean antes de que alguien pueda poner fin a esta locura?”, escribió.Aunque mantuvo la compostura en la corte, no contradijo esa acritud. Habló en voz baja y no perdió la paciencia, a diferencia de otros testigos durante el contrainterrogatorio, incluso cuando se le pidió repetidamente que explicara cómo un artículo le había causado dolor si no estaba seguro de haberlo leído en el momento de su publicación.

“La mayoría de los artículos que no recuerdo haber visto”, dijo. “La mayoría de ellos eran igualmente angustiosos entonces y más angustiosos hoy en día a través de este proceso”. El espectáculo del primer miembro de alto rango de la familia real en testificar ante un tribunal en más de 130 años atrajo a decenas de reporteros, fotógrafos y curiosos que tuvieron la suerte de conseguir un asiento.

Vistiendo un traje oscuro y una camisa blanca los dos días, a veces sonreía, bromeaba y se reía de otros.

El martes provocó risas de los más de 20 reporteros cuando desestimó a un viejo corresponsal de la familia real como alguien a quien no llamaría “especialista”. Mientras hacía malabarismos con varias carpetas grandes que contenían los artículos sobre él, bromeó: “Siento que estoy haciendo ejercicio”.

Alguien en la sala estornudó en medio del testimonio y Enrique dijo “salud”, sin perder el paso.

Green, cuyos interrogatorios tienen la fama de ser brutales, adoptó un enfoque respetuoso pero directo al tratar de desarmar las acusaciones de Enrique.

Le preguntó a Enrique si realmente pensaba que los periodistas serían lo suficientemente tontos como para arriesgarse a ser atrapados interviniendo teléfonos después de que un reportero de News of the World y un investigador privado fueran a prisión por tal actividad en 2007.

“Creo que el riesgo vale la recompensa para ellos”, respondió Enrique. Green, quien dijo que el teléfono de Enrique no fue espiado, le preguntó al testigo si se sentiría aliviado o molesto si el juez llegara a la misma conclusión. “Tener una decisión en mi contra... dado que Mirror Group admitió haber espiado, sí, se sentiría como una injusticia”, respondió Enrique.

“¿Así que quisiera que le hubieran hackeado el teléfono?”, dijo Green. “Nadie quiere que le intervengan el teléfono”, respondió Enrique. El juez Timothy Fancourt, quien emitirá el veredicto más adelante este año, preguntó cuánto tiempo había notado Enrique actividad inusual en su teléfono que luego atribuyó a la piratería informática.

“Desde el momento en que tuve un teléfono móvil. … Nunca se detuvo”, dijo Enrique. “Recuerdo muchas llamadas perdidas que duraron un segundo, recuerdo que mucha gente me preguntaba: ‘¿Recibiste mi correo de voz?’”. El escepticismo de Enrique sobre la prensa incluía sugerencias de que se fabricaron fuentes anónimas y se extendieron a personas citadas por su nombre.

Más de una vez, dijo que ver algo impreso atribuido a alguien “no significa que sea verdad” y dijo que se agregaba información falsa a las historias “para despistar a personas como yo”.

Cuando Enrique no pudo señalar cómo se obtuvo información ilegal sobre él, le dijo a Green que le preguntara al reportero que había hecho el artículo.

Su propio abogado, David Sherborne, tuvo esa oportunidad más tarde cuando interrogó a la excorresponsal real del Daily Mirror, Jane Kerr, cuya firma aparece en varias de las 33 historias citadas en la demanda de Enrique.

El abogado expresó su incredulidad cuando ella dijo que nunca sospechó que los investigadores privados pagados por el periódico para encontrar números de teléfono no listados y otros detalles de las personas pudieran haber infringido la ley. “No recuerdo haber instruido a nadie para que hiciera algo ilegal o saber que estaba haciendo algo ilegal”, dijo Kerr.

En una declaración como testigo, Kerr dijo que Mirror Group reconoció haber instruido a un investigador, Jonathan Stafford, para obtener información privada de manera ilegal, y que el nombre de Kerr apareció en los registros relacionados con él. “No tenía motivos para creer que las prácticas en las que se involucró Stafford eran ilegales ni le instruí para que las llevara a cabo”, dijo.

Al final del testimonio de Enrique, su propio abogado tuvo la oportunidad de hacer preguntas y concluyó indagando cómo estaba el príncipe después de un día y medio en el banquillo de los testigos. “Tuviste que leer estos artículos y responder preguntas sabiendo que esta es una sala de audiencias muy pública y que los medios de comunicación de todo el mundo están observando. ¿Cómo te ha hecho sentir eso?”, dijo Sherborne. Enrique pareció sofocado. Respiró hondo e infló sus mejillas mientras exhalaba. “Es mucho”, dijo con una sonrisa cansada.