Proponen vigilar uso de redes

Algunas familias ya comenzaron sus vacaciones de verano, y quizá ya les parezca que se están usando en exceso los dispositivos electrónicos. Una psiquiatra del Colegio de Medicina Baylor, en Houston, ofrece algunos consejos para asegurar que se dé un buen uso a los teléfonos inteligentes y las tabletas, y que no se utilicen en exceso, publica Healtday News.

La Dra. Laurel Williams, profesora del departamento de psiquiatría y ciencias conductuales, afirma que no hay un número arbitrario de horas en línea que indique una adicción.

Sugiere que los padres se enfoquen en la conducta de sus hijos respecto a su teléfono. Si algo parece distinto o problemático, quizá sea una señal de advertencia de un exceso de tiempo frente a los dispositivos.

“Quizá su hijo no hable con nadie en casa, hable menos, siempre esté en su habitación, o se ponga ansioso o se sienta infeliz sobre lo que vea o haga en línea”.

Los niños tienden a hacer menos actividad física cuando usan dispositivos en exceso, ya sea que se trate de ver la televisión, jugar videojuegos o navegar en las redes sociales.

Deben ser activos, y también deben realizar alguna actividad enriquecedora, para asegurarse de estar preparados para sus estudios en otoño.Los niños más pobres que no pueden permitirse participar en programas de enriquecimiento en verano con frecuencia pierden conocimientos durante las vacaciones, y tardan más en ponerse al día a principios del año escolar, anotó Williams.

Algunos quizá no tengan muchas opciones aparte de recurrir a las pantallas para entretenerse. “Si su hijo realiza actividades tontas, podría ser un problema académico. Pasar tiempo con el teléfono no tiene por qué ser malo, pero asegúrese de que su actividad con las pantallas no le haga daño”, planteó.

La doctora Williams sugiere encontrar herramientas gratuitas en línea o juegos educativos de suscripción.

Los padres que no puedan mandar a sus hijos a actividades deben acceder a recursos escolares para buscar información sobre las aplicaciones o los sitios web que promuevan un ambiente educativo seguro para los niños, aconseja.

Muestre interés en los juegos educativos de sus hijos, para que se sientan animados a seguir, y monitorice su progreso, recomienda.