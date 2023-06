Reciben un “aliento de vida” para seguir

“No hay otra cosa que hacer en este mundo que amar. El que no ama se seca; el que ama, florece”, expresó el sacerdote Raúl Ignacio Kemp Lozano, director y fundador Cottolengo, durante el tradicional desayuno del Centro de rehabilitación.

Antes decenas de asistentes, entre ellos el arzobispo emérito de Yucatán, monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, y el obispo auxiliar monseñor Mario Medina Balam, el padre Kemp Lozano resaltó que lo único que vale en la vida es amar y ser amado.

“Pobre no es el que está tirado en la calle, pobre es el que no es amado; pobre no es el pordiosero, pobre es el que no es amado”, recalcó el sacerdote, luego de señalar que el mandato de Jesús fue amar.

“Hay que amar. Los cristianos no tienen otro mandato más que amar; pero primero te tienes que amar a ti. Si tú no te amas, si no te quieres, si no te respetas ¿cómo vas a querer a tu prójimo? El amor empieza por uno. Como tú te quieres, vas a querer a los demás”, señaló.

El desayuno, al que también acudieron directivos del patronato, encabezados por su presidente Alejandro Jorge Macari, tuvo como fin obtener recursos para la institución y que la gente conozca el lugar, sepa qué es Cottolengo y su labor.

El presidente explicó que Cottolengo es un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos con capacidad para atender a 120 personas.

“Actualmente hay 75 personas y se pueden quedar nueve meses, en los cuales tienen techo, comida y ayuda en su recuperación. Hay talleres de lectura, visitas psicológicas, visitas médicas, enfermería y cursos para terminar la primaria o secundaria”.

El servicio es completamente gratis y a nadie se le pide un peso. A lo largo de 37 años se han atendido a más de 9,000 personas.

Por su parte, el padre Kemp dijo que el alcoholismo es como la diabetes: no se cura. “La recuperación —explicó— es un proceso. Es como un embarazo, si se van antes es como un aborto”. En ese sentido estimó que entre un 60 y 65% de los internos se recupera.

Al lugar han llegado personas no solo de Yucatán y la Península, sino de otros estados y países, como España y Dinamarca. “En España es muy caro esto (la recuperación). Para un español nada más es pagar el boleto (de avión) y nueve meses gratis, les cuesta 10 mil pesos, mientras que en una clínica, Monte Fénix u Oceánica, cobran $120,000 mensuales”, informó el padre Kemp Lozano.

El lugar admite a hombres de 20 a 52 años de edad.

Sobre abrir un lugar para mujeres, el padre recordó que en una ocasión se intentó, pero fracasó, pues, dijo, las mujeres alcohólicas son más complicadas que los hombres, pues tienen mucho rencor y resentimiento. “En una mujer alcohólica hay mucho dolor”.

Durante el evento, Luis, un interno originario de Chetumal, y Lulú, familiar de una persona con problemas de alcoholismo, compartieron sus testimonios.

“Todas estas personas, toda esta gente hace posible que una persona como yo pueda rehabilitarse. Una persona como yo, a la que la sociedad me tachaba como drogadicto, como alcohólico, como basura, hoy ustedes me están dando ese aliento de vida, es oportunidad de encajar otra vez en la sociedad”, expresó Luis.— IVÁN CANUL EK