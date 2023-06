Un libro para niños sobre el Mayab

Desde una perspectiva mágica y ancestral se presenta un libro que trata sobre las leyendas del Mayab: “El Mago de Uxmal”.

“Esta historia entrelaza valores como el compañerismo, la amistad, la resiliencia y la familia”, comenta en un comunicado Ana Várguez, coordinadora editorial de la obra, que se presenta mañana, a las 12 horas, en la Biblioteca Central Estatal Manuel Cepeda Peraza.

“Poder mostrar la esperanza, el amor propio y la fraternidad aún en momentos o circunstancias difíciles es el espíritu del libro”, indica Carlos Rodríguez, el autor de la obra.

A través de un viaje a un universo irreal nuestro protagonistas Nicte Há y Maxi, nos enseñan cómo vencer los miedos, siempre en compañía de su amigo Maquech. En este camino se encuentran con personajes que forman parte de la tradicionales leyendas de Yucatán como: Huay Chivo, Baalam, Alux, Tsip, Xtabay y Soots para llegar al Mago de Uxmal, quien les ayudará a regresar a casa y así descubrir que “no hay lugar como el hogar”.

La fábula de la historia está basada en “El Mago de Oz”, en la cual el personaje principal se encuentra con personajes que no se consideran valiosos, “esta versión, dice Carlos, la decido trasladar a Yucatán, mostrando otra mirada de las leyendas mayas que muchas veces se usan para asustar o dar miedo, en esta obra de teatro las muestro en modo diferente, como por ejemplo: el Huay Chivo ya no quiere dar miedo si no desea ayudar a los demás, el Alux ya no tiene una milpa para cuidar y por eso quiere ya no ser tan traviseo y el Baalam no quiere sus manchas y ya no quiere molestar a los monos que arrojaron tauch sobre él, es cuando Tsib les dice que hay que aprender a vivir con los errores del pasado y ser mejores personas”.

“La obra la escribo para mi hija Ana Paloma quien, como muchos niños y niñas demostraron en la pandemia la valentía al afrontar un momento tan complicado”.

La obra de teatro basada en el libro ya fue estrenada y presentada en el mes de abril y mayo en diferentes foros llevando este mensaje de diversión y esperanza a las familias e infancias.

Carlos Rodríguez es cuentista y dramaturgo. “El Mago de Uxmal” es la segunda obra de teatro que lleva a escena, la primera fue “Ilusos Espaguetis”, que próximamente tendrá breve temporada en el Foro Shakespeare.