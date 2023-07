Ya comenzó una nueva edición de Talento CICY

Proyectos científicos relacionados con la pigmentación de plantas, flores y frutos; la creación de muros verdes, el aprendizaje del uso del microscopio de barrido y las fluorescencias en las proteínas, entre otros, son algunos de los que desarrollarán los estudiantes de preparatoria que forman parte de Talento CICY en su edición 2023.

Ayer arrancó el acostumbrado programa de verano, en el que participan 35 jóvenes en la sede de Mérida y 24 en la sede de Cancún.

La actividad busca fomentar las vocaciones científicas. Según sus organizadores, por más de una década niños y jóvenes se han acercado a la ciencia y tecnología mediante este programa.

Durante tres años, Talento CICY no se realizó en la modalidad presencial debido a la pandemia de Covid-19 y éste es el primer año que retoma la presencialidad.

Nueva generación

Pedro Iván González Chi, director general del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), precisó que el programa comenzó en 2012 y la actual es la 12a. generación. A lo largo de estos años, 1,231 niños de primaria y secundaria han sido parte del programa, y 921 jóvenes de prepa.

Destacó que hay varios jóvenes que gracias al programa encontraron su vocación en el área de las ciencias, aunque el director aclaró que el hecho de que no todos los participantes sigan esta rama no significa que no se logre el objetivo, pues trabajar en la realización de proyectos científicos aporta a todos los asistentes una metodología de razonamiento diferente y los prepara para resolver problemas.

En su discurso deseó mucho éxito a los inscritos en este año, que trabajarán durante dos semanas. En este lapso los participantes contarán con el apoyo de los investigadores del CICY para la realización de los proyectos asignados.

El director del Centro agradeció a los asesores que respaldarán a los jóvenes en esta tarea.

En el caso de Mérida son siete los proyectos que se desarrollarán: “Filtros para el cuidado del acuífero en la Península de Yucatán”; “Ciencia fluorescente: el uso de proteínas reporteras en el laboratorio”; “Descubriendo el microscopio electrónico de barrido”; “Hongos vs hormigas: elaboración de un bio-insecticida”; “Observando el manglar desde el espacio”; “¡Las plantas tomaron mi casa!” y “Pigmentos camaleónicos”.

El grupo de asesores del CICY dio una breve explicación de en qué consiste cada proyecto, e invitaron a los jóvenes a divertirse y aprender.

En la sede de Cancún, los asistentes trabajarán en tres proyectos: “Glu, glu. ¿Quién vive allí? La vida de los peces en el arrecife”; “Lúdiplancton: investiga, crea y juega”, y “Los colores ocultos de las algas y plantas”.

En esta ciudad participan jóvenes de entre 15 y 18 años de edad.

Las tres ediciones anteriores que fueron virtuales contaron con participantes de otros estados del país, y fue una sorpresa para los organizadores ver que, a pesar de ser presencial este año, habitantes de otras entidades de la República se inscribieron, por lo que hay participantes de Tabasco, Campeche y Estado de México, entre otros.

Para los docentes

El CICY cuenta además con un programa de Talento CICY para docentes, como parte del cual se capacita a los maestros para que puedan aplicar los proyectos científicos en sus escuelas.

El año pasado capacitaron a 49 profesores de 18 estados del país. Este año la convocatoria para los maestros será en octubre.

Se han editado dos libros digitales, especie de guías para desarrollar proyectos científicos en la escuela y la casa. Los textos están disponibles en la página web del Centro de Investigaciones.

Durante 15 días los jóvenes desarrollarán los proyectos en equipos, y el último día se tendrá una feria de ciencias en la que mostrarán los resultados de su trabajo.

Asimismo, se otorgarán premios a las tres mejores propuestas, que podrán participar en el evento Expociencias Yucatán 2024.— IRIS CEBALLOS ALVARADO