El cine de México es “maduro”

La industria fílmica mexicana transita en un mercado que no le permite despegar y recibir el apoyo del público; no obstante, producciones que muchas veces no llegan a las salas destacan en festivales internacionales, lo cual es alentador, estimulante y digno de admirarse, afirma Fernando Adrián Tenreiro Lazo, quien mañana jueves dictará la conferencia “Cine mexicano: Lúcido, maduro y potente”, en la viodesala del Centro Cultural de Mérida Olimpo.

La charla se enmarca en el Seminario de Cine Contemporáneo convocado por el colectivo Dossier 21, que con el tema “Cuerpos en el siglo XXI” se realiza desde el martes 4 hasta el 3 de agosto.

Es el segundo año que Dossier 21 efectúa el seminario, que tiene por objetivo abrir un espacio de reflexión sobre el cine producido en las primeras décadas del siglo, las tendencias actuales y lo que le depara el futuro.

El proyecto fue acreedor del Fondo Municipal para Creadores con Trayectoria de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Todas las charlas son de entrada libre y gratuita, de 18 a 20 horas.

En la conferencia de mañana, Tenreiro Lazo se apoyará en el abecederio de cinematografía mexicana del crítico Jorge Ayala Blanco para recorrer los pasajes más destacados de la producción nacional de las últimas dos décadas, con especial énfasis en los creadores y títulos reconocidos en festivales.

El ponente recuerda que en México hay un cine lúcido, maduro y potente, de producciones que por sus características difícilmente encuentran cabida en salas comerciales pero que cautivan por su estética y temática en eventos internacionales.

Algunos ejemplos son “Noche de fuego” de Tatiana Huezo, de 2021; “La libertad del diablo” de Everardo González, de 2017, y “La jaula de oro”, de Diego Quemada Díez, de 2013.

Tenreiro Lazo subraya que se trata de un cine digno de apreciarse, porque surge de lo más legítimo de los realizadores y las comunidades. Sin grandes presupuestos y sin nombres del firmamento cinematográfico, recursos técnicos o mercadotecnia, destaca porque tiene condición lúcida y muy real en su contenido y temática.— Emanuel Rincón Becerra