VIRAL. Por qué la tendencia de ''Rosa Pastel'', de Belanova, es la más triste

CIUDAD DE MÉXICO.- TikTok se ha convertido en el nuevo espacio para que los jóvenes se comuniquen, en brevedad de tiempo, no solo sobre noticias que les interesa, sino también sobre las tendencias, varias de las cuales rápidamente se hacen virales.

Desde bailes hasta retos, algunos de considerable peligro; TikTok suele ser un espacio de entretenimiento, pero una nueva tendencia ha evidenciado, de manera triste, la realidad a la que muchos jóvenes se enfrentan, pese a pasar años estudiando para lograr sus metas,

Recientemente, muchos jóvenes comenzaron a compartir sus historias con el tema "Rosa Pastel", de Belanova, de fondo. Ésta ha resultado la tendencia más triste en TikTok, pues muchos han visto los sueños rotos de quienes la comparten.

¿Qué es el trend "Rosa Pastel"?

En esta tendencia los usuarios comparten sus expectativas pasadas sobre el futuro y cómo contrastan con la realidad actual.

Por ejemplo, hay usuarios que describen que no pudieron alcanzar sus sueños y ahora trabajan en otra cosa totalmente diferente a la que estudiaron.

El trend de tik tok con el audio de Rosa Pastel de Belanova, es muy paila, un montón de sueños y espectativas frustadas, muchas de ellas a causa de la pandemia. Y los comentarios de los videos son de jóvenes que tenían ganas de algo. pic.twitter.com/HTMURYZRTd — Angélica (@ambelgo) July 12, 2023

El mejor tik tok de el trend de rosa pastel pic.twitter.com/g6eCz394tt — Morris (@mciolpz) July 12, 2023

Algunos medios de comunicación también destacaron en cifras lo que deja en evidencia el trend de "Rosa Pastel".

El trend Rosa pastel: la realidad de muchos en Latinoamérica uD83DuDE1EuD83DuDC94



¿Tú cumpliste tu sueño profesional? pic.twitter.com/XI7IFnljYg — pictoline (@pictoline) July 13, 2023

¿Qué dice la canción de "Rosa Pastel", de Belanova? Esta es la letra

En realidad, el tema de "Rosa Pastel", de Belanova, se trata de una ruptura entre dos personas de una manera abrupta y, efectivamente, tras romper promesas y sueños por un futuro prometedor. La primera estrofa dice:

Sí, yo quería ser esa mujer

La madre de tus hijos

Y juntos caminar hacia el altar

Directo hacia la muerte

No obstante, el tema también habla de una reflexión sobre el cambio de las personas con el tiempo, por lo que la voz cantora incluso luego admite que esos sueños ya no son los que quiere:

No, no quiero ser esa mujer

Ella se fue a un abismo

Tú no eres aquel que prometió

Sería mi superhéroe y que

Todo acabó

No queda más

Seremos dos extraños

Justamente esta parte de la canción es la que ha valido al trend de "Rosa Pastel", para destacar los sueños que se acabaron.