Muziek Grand Band invita a ''fiesta disco''

Un espectáculo con la música de las décadas de 1970 y 1980 será lo que Muziek Grand Band presentará el viernes 4 de agosto, a las 9 p.m., en el Centro de Convenciones Siglo XXI con “Forever Young 2023, la fiesta disco”.

El anuncio del show incluyó un miniconcierto con algunos temas que serán interpretados en el evento.

Se informó que el concierto durará cinco horas y tendrá más repertorio que el programa anterior, al igual que más iluminación y un escenario más grande. Habrá DJ invitados y un área de venta de alimentos.

La entrada al área general cuesta $500; periqueras, $600 por persona (máximo cuatro por mesa); VIP, $700, y platino, $800 (máximo seis personas por mesa).

La banda dijo que su intención es poner a bailar a los asistentes con temas como “Hot Stuff”, “Mamma mía” y “Love is in the Air”. Además, habrá temas románticos para que las parejas tengan momentos de cercanía.

Los boletos se venden en Electrónica González, Auditorio La Isla Mérida, Teatro Armando Manzanero y tusboletos.mx.— Megamedia