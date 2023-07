Ofrecen una clase maestra sobre la carrera musical

Un contexto claro, sencillo y útil planteó el músico Michael Squillace a quienes acudieron a la clase maestra que impartió ayer por la mañana en Mérida, como parte de la cual ofreció sugerencias específicas de cómo crear una imagen como artista e impulsar la carrera.

En el Palacio de Música, el saxofonista y clarinetista neoyorquino habló de “El negocio y arte en la industria de música”, y compartió sus experiencias en este campo y las herramientas que le han permitido abrirse camino.

“La academia no te enseña experiencias; sí (enseña) cómo hacer música, pero no cómo desenvolverte dentro de la música”, dijo.

Aseguró que ha realizado giras alrededor del mundo, que le han dejado buenas experiencias para compartir, no solo por los conciertos ofrecidos sino también por la gente que ha conocido.

El músico, que ha grabado composiciones para producciones de Netflix y tocado con destacados artistas, habló de la importancia de construir una marca personal.

Afirmó que lo primero es establecer un plan: así como se programa el día a día, hay que saber qué hacer para alcanzar las metas.

Reveló que él pensaba que iba a trabajar como concertista, pero al final se enamoró de la composición. Y subrayó que una vez que se establece el plan está bien cambiarlo si así se considera necesario, “eso significa que estás creciendo, no quedarte en una sola cosa te permite crecer profesionalmente”.

Apuntó que es muy importante decidir si el proyecto será la fuente principal de ingresos o algo alterno o un pasatiempo, “lo cual no está mal”. Resaltó que una parte importante es tener una marca, estar presente en redes sociales y contar con tarjetas de presentación, algo que algunos creen obsoleto, pero no lo es.

Afirmó que la gente a la que le interesa el trabajo artístico no pide un perfil de Instagram, sino una tarjeta de presentación. “Muchos artistas no le están prestando atención a los medios sociales y digitales, que son importantes. La gente no sabe que puede crear una página web gratis”.

“Hay que tener profesionalismo, y la imagen y carta de presentación muestran la parte profesional. Tu imagen personal como músico es importante, no siempre hay que vestir de traje, pero hay que cuidar la imagen”.

En la página web hay que ser breve y preciso. “Que sea fácil para las personas encontrar información”: quién es, dónde se va a presentar, los eventos pasados, el contacto. Que sea “lo más sencillo posible”.

Otra recomendación es usar una foto de perfil fácil de reconocer. Y de preferencia utilizar el mismo retrato en la página web y en las distintas redes sociales.

El músico agregó que forjar conexiones es muy necesario para crecer y tener más oportunidades en lo profesional. Luego de la conferencia, el invitado dio una clase maestra a saxofonistas y clarinetistas.— IRIS CEBALLOS ALVARADO