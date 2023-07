El motivo de crear buen arte

Tenemos arte para no morir de realidad. Friedrich Nietzsche

Un buen motivo para visitar el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, MACAY es la muestra “sin motivos aparentes”.

El título que nos refiere a la palabra “motivo”, ya que cuando hablamos por una parte de una causa o la condición de una elección, y por otra parte con relación a lo aparente, a aquello que se refiere a la revelación de una verdad inminente e inmediata, ya que el arte, como lo afirman los textos aristotélicos, representa una realidad más elevada (un ideal) que el mundo de formas de la vida cotidiana.

En ese sentido hay que mencionar que con relación al encuentro de un motivo, para Aristóteles (filósofo y científico griego 384-322 A.C.) existen tres cosas en el acto de elegir: el primero, es el motor; el segundo, aquello que lo mueve y, el tercero, lo que es movido; en este caso podemos decir que el motor de la plástica yucateca está centrado en los actores (los artistas) que movidos por una vocación genuina participan como grupo o colectividad dentro de un sector intelectual que busca dentro de los espacios museales no solo exponer, sino posicionarse y validar su actividad creativa frente a la sociedad, lo cual puede responder a que el motivo que encierra este pequeño pero significativo acto expositivo (demostrativo y no totalizante), es que al preguntarnos qué mueve a los artistas plásticos yucatecos a sumarse a la exposición y determinarse como tales es, primeramente, la situación de habitabilidad geográfica o residencia en Yucatán; lo es el sentido de una pertenencia a una comunidad activa que produce y que está a la defensa de sus instituciones culturales como parte importante de la construcción icónica de los espacios, del aprendizaje (uno de los fines de las instituciones culturales) y del crecimiento de un consumo cultural, no visto solo como el acto de compraventa, sino de apreciación y asistencia a los recintos especializados como lo es el Museo, así como la posibilidad de que la sociedad pueda experimentar una experiencia estética inmersiva, así como su adhesión a las causas de carácter sociales-artísticas que los determinan y que a pesar de los rangos de edades disímiles están activos: Lizette Abraham, Alan Avreg, Samuel Barrera, Alexey Camilo, Héctor Castillo, Alejandra Díaz Mariscal, Ermilo Espinosa, Alejandro Farías, Celina Fernández, Gerardo Gamboa, Gerda Gruber, Rosario Guillermo, Santiago Manzanero, Manuel May Tilán, Alonso Maza, Melva Medina, Ernesto Novelo, Christian Pacheco, Andrea Pasos, Gabriel Ramírez, Luis Ricaurte, Daniel Rosel, Emilio Salazar Touché, Ralf Walter. Importante es de destacar que, en esas fechas (18 de junio) falleció una de las participantes: Georgia Charuhas.

Es así como, sin buscar homogenizar bajo ninguna categorización o técnica, se presentan más de veinte representativos de los artistas (y que como ya señalamos en el párrafo anterior no se trata de la totalidad de la plástica contemporánea yucateca) y que bajo sus muy personales lenguajes, conceptos y temáticas, se reúnen para establecer un dialogo a través de su obra, así como con la sociedad y la política cultural, sobre la necesidad preservar y apoyar los espacios expositivos púbicos como ventanas que ofrecen una alternativa cultural para una comunidad artística en creciente ascenso, ya que hay que recordar que cada año egresan alumnos de las carreras de artes visuales tanto de la Universidad Autónoma de Yucatán como de la Universidad de las Artes de Yucatán.

Es así como en vísperas de que en el 2024 el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán cumpla sus treinta años de existencia, se presenta esta muestra como un significativo recuento de la actividad de promoción que este recinto ha llevado durante su historia; estableciendo una continuidad con su vocación y con ejemplo que ha logrado permear en todo el sur - sureste de nuestra República Mexicana y que, por su condición de innovador, el MACAY es un lugar de confluencias del arte actual a nivel nacional e internacional.

Curador