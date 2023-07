Alonso Felipe de Andrade, icono en Isla del Carmen

La Historia es la consignación de una serie de sucesos que, aunque quedan en el pasado, tiene alguna repercusión en el presente; fechas, lugares, personajes, hechos y contextos conforman la Historia que nos recuerda lo que somos hoy día. Sin embargo, en ocasiones algunos elementos fundamentales quedan en el olvido por diversas circunstancias, tal es el caso de la historia de la Isla del Carmen en Campeche, cuyo nombre como tal fue resultado de un acto de heroísmo que protagonizó un destacado peninsular a principios del siglo XVIII.

El historiador yucateco Víctor Arjona Barbosa explica cómo la defensa militar de esta isla ante el asedio de piratas ingleses quedó grabada en el devenir de la Península y elevó al grado de héroe al sargento mayor Alonso Felipe de Andrade, caído en el cumplimiento del deber y por cuyo acto la Corona Española no solo otorgó importantes títulos a su familia sino que además tal acontecimiento propició el cambio de nombre en 1717 al de Isla del Carmen.

La isla más importante del Golfo de México, bajo la jurisdicción de la Capitanía de Yucatán, se llamaba entonces Isla de Tris. El origen del nombre es hasta ahora incierto, los historiadores no han encontrado elementos para determinar su origen y significado. Tris es la referencia a un muy breve espacio de tiempo, pero también puede interpretarse como onomatopeya de algo muy frágil y delicado al quebrarse. Esta misma interpretación puede aplicarse al sonido que se produce cuando se camina sombre el suelo cubierto de hojas secas.

La isla encierra la albufera denominada Laguna de Términos. De forma oblongo, el terreno tiene 37 kilómetros de largo y un ancho promedio de tres kilómetros, superficie de poco más de 151 kilómetros cuadrados y en su extremo poniente se ubica Ciudad del Carmen.

Acecho pirata

La Historia señala que hacia el año 1716 la Isla de Tris se había convertido en un bastión de los piratas ingleses que asolaban el litoral de la Península. Los navíos bucaneros fondeaban cerca de las costas y los filibusteros se guarecían hacia el interior de la isla.

Pese a que la piratería era un problema creciente en la región y, aunque se conocía con exactitud la ubicación de los piratas, las autoridades peninsulares permitieron por mucho tiempo que prevaleciera esta situación, sin confrontarla o ponerle fin.

Fue hasta que el rey de España Felipe V fuera notificado de esta situación que afectaba seriamente la navegación en los alrededores de esta península de la Nueva España, que se ordenó al Virreinato tomar cartas en el asunto y concentrar las fuerzas militares y navales para expulsar a los piratas de la Isla de Tris.

Para esta tarea se ordenó al sargento mayor Alonso Felipe de Andrade, asignado a la ciudad de Veracruz, y al gobernador capitán general de Yucatán José Vértiz y Hontañón organizar la fuerza para alcanzar este cometido.

En diciembre de 1716, la abrumadora superioridad naval y militar del Virreinato hizo posible que los piratas fueran expulsados de Isla de Tris.

A partir de ese momento se dispuso crear en el lugar un presidio, una especie de fortificación de madera para habilitar un destacamento militar permanente apoyado por cuatro piezas de artillería apuntando hacia el litoral. Al mando de este destacamento se quedó el sargento mayor De Andrade.

Quieren la revancha

Seis meses después de la expulsión de los piratas ingleses, éstos retornaron reorganizados y dispuestos a recuperar la isla. En esta ocasión la superioridad numérica de los filibusteros y sus embarcaciones colocó en desventaja a los defensores. Se habla de unos 350 piratas que en número triplicaban la guarnición de la Isla de Tris.

Tan seguros estaban los filibusteros de su aplastante victoria, que ofrecieron a los defensores la oportunidad de abandonar el sitio y respetar sus vidas. Alonso Felipe, consciente de que la defensa de la isla estaba perdida y que no recibiría ningún tipo de apoyo militar de la Corona para evitar el asalto, rechazó el ofrecimiento y se propuso defender con la vida misma si era preciso el sitio que se le había encargado.

No se conoce a ciencia cierta cuánto tiempo ambos bandos se enfrentaron, pero para el 16 de julio de 1717 los defensores ya no eran ni siquiera 35 soldados y habían perdido tres de las cuatro baterías de artillería con las que contaban; no obstante habían ocasionado numerosas bajas a los piratas, para ese momento aún los superaban en una proporción cercana a 10 a 1. El presidio estaba por caer.

Sabedor de que él y sus soldados habían dado una gran batalla y que ya no quedaba mucho que esperar sino la muerte misma, Alonso Felipe y sus hombres coordinaron un último, desesperado y fiero contraataque para tratar de recuperar una de las baterías que habían perdido. Este contraataque sorprendió a los piratas que vieron cómo las fuerzas del Virreinato recuperaron una importante pieza de artillería ventajosamente posicionada y que el sargento mayor De Andrade no dudó en utilizarla para “volar” una estructura que, a manera de polvorín, habían habilitado los filibusteros.

La confusión reinó entonces entre los piratas que, despavoridos, abandonaron las posiciones conquistadas, corrieron a la playa y como pudieron retornaron a sus barcos para retirarse y nunca más volver a poner un pie en la Isla de Tris.

Desafortunadamente, la pírrica victoria de los defensores costó la vida a Alonso Felipe de Andrade. El soberano Felipe V, al enterarse de la defensa de la Isla de Tris, no dudó en elevar a grado de héroe a De Andrade y otorgar a sus familiares títulos y honores.

La batalla decisiva contra los piratas por la defensa de Isla de Tris ocurrió en las fechas en que se conmemora a Nuestra Señora del Carmen. En su honor y por haber sido ella la intercesora de los peninsulares en esta batalla, en 1717 el territorio dejó de llamarse de Tris y pasó a ser nombrada Isla del Carmen, como se le conoce hasta hoy.— Emanuel Rincón Becerra