Maritza Ramos habla de mujeres que hacen versos

“El papel de las mujeres en la poesía es compartir nuestros gritos, nuestros silencios, nuestros momentos existenciales... Nuestro papel principal se cumple utilizando la palabra, diciendo qué pensamos referente a todos los temas. Tenemos ese derecho y lo hacemos con tremenda dignidad y fuerza”, dijo Maritza Ramos Lazo.

La poeta cubana está de visita en la capital yucateca como parte de un intercambio cultural literario entre su país natal y Mérida.

“La poesía femenina es usada para expresar fuerza y valentía, se ha vuelto una demostración de los sentimientos y emociones que detonan las vivencias y los pensamientos de las escritoras”, dice al Diario.

En Mérida, Maritza Ramos, ganadora de premios municipales, regionales y estatales en Cuba, compartirá detalles de sus libros “A la luz de un ingenioso farol” y “Óleo de mujer sin sombrero”, en un taller en el que busca expresarse y retroalimentarse con los demás.

“Lo que me distingue como poeta es que voy desde los momentos más duros de mi vida... Cuando me piden un poema de amor casi siempre digo: ‘No sé hacer poesía de amor, mi poesía sale del dolor, de los momentos de crisis como madre, como hija, como mujer, con las pérdidas irreparables de la vida’”.

“Aquí quiero dar a conocer mi forma de escribir, mi poética, quiero tener un intercambio con poetas de Mérida”, admitió.

La escritora cubana quiere dejar huella en la capital yucateca basándose en su experiencia de que “hay que extender las alas y volar”.

“Espero la formación de las personas, por ejemplo, en Cuba hay eventos nacionales, municipales... Fui premiada, alcancé el reconocimiento que uno debe tener como tallerista, pero creo que debemos saber cuándo nuestras alas están listas para salir, no te puedes quedar ahí”, indicó.

Convencida de que la poesía tiene muchas formas de ser escrita, combinando rimas consonantes y asonantes y métricas, Maritza Ramos expresó que lo más importante es continuar escribiendo, puesto que el mayor reto de un poeta es no saber por dónde empezar.

Dejar fluir

“Enfrentarse a la hoja en blanco es el mayor reto para todo escritor; tenemos voz, hay que dejarla fluir”.

“La poesía debe ser de cualquier manera (en cuestión de su estructura), lo importante es que siga; romántica o de cualquier tipo, pero que siga. Nosotras las mujeres debemos defender la parte que nos pertenece, defender nuestros momentos, todo lo que va de la vida como mujer en la sociedad”, expresó.

Hacer poesía es un arte, una cualidad con la que, para Maritza Ramos, se nace y se modifica con el tiempo.

“Pienso que se nace siendo poeta, es algo que no se puede premeditar, no se puede querer hacer si realmente no lo lleva uno; las lecturas nos llevan a un conocimiento amplio y eso ayuda a crecer como poeta”, consideró.

Anoche, como parte de sus actividades en la ciudad, participó en la lectura poética “Voces con esencia femenina” con otras escritoras, en las que se hizo visible que cada vez son más las poetas y hay espacio para todas.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA