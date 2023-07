12 outfits con tenis unisex para llevar en cualquier ocasión

¿Sabes qué modelos de calzado dominan las calles en la actualidad? Las últimas tendencias de los tenis unisex son las predominantes este año y podemos catalogarlas como tendencias gender fluid.

Es aquí donde reside su éxito, son tendencias que no se apegan a ningún género, que no necesitan seguir normas y que cada vez tienen menos que ver con una manera de vestir definida. Los tenis unisex pueden ser llevados tanto con el look más deportivo que tengas, como con uno de aires más casual o formal.

Con los outfits adecuados, todo es posible. Es por eso que, a continuación, conocerás 12 prendas para conseguir outfits que puedes usar con tenis unisex en cualquier ocasión. ¡Descúbrelas!

1. Sudadera oversize

Sudaderas amplias, de talla grande. Estas sudaderas se han vuelto una tendencia en estos últimos años. La comodidad y el estilo que brindan las hacen realmente únicas sin importar el género.

Las sudaderas oversize te dan la oportunidad de crear múltiples outfits junto con los tenis unisex que más te gusten.

Puedes optar por aquellas con detalles de tachuelas, purpurina y letras grandes para que logres un look cómodo y glamuroso.

2. Abrigos de lana y blazer

Los blazers son esas prendas que van bien con todo, desde pantalones, hasta faldas o shorts. Pueden ser utilizados en cualquier momento de la primavera-verano.

Por su parte, los abrigos son las prendas con más versatilidad durante el invierno. En un look femenino, puedes llevarlas con crop tops ajustados al cuerpo y leggins, acompañarlos con unos tenis blancos. ¡Un outfit impresionante!

3. Pantalón de rayas

El pantalón en tonos oscuros con rayas blancas laterales es una prenda que va a seguir llevándose en las siguientes temporadas. Puedes combinarlos con playeras o tops lenceros, blazers y tenis unisex para llevar un atuendo más relajado para el trabajo.

4. Leggins

Los leggins son una prenda que se ha vuelto una de las piezas más básicas de los armarios de muchas personas. Es una de las prendas pioneras del estilo Athleisure, pero puede resultar difícil vestirlos en cualquier ocasión.

Incluirlos en un outfit más formal puede resultar fuera de lugar. Sin embargo, si sabemos cuáles comprar y cómo combinarlos con camisas, abrigo o blazer y unos tenis unisex, se podrá lograr un estilo atractivo para cualquier día.

5. Chaqueta Bomber

Esta es una prenda de vestir de un tejido grueso. Se ha impuesto desde las temporadas anteriores y va a seguir haciendo gala en las próximas.

Con una mezcla de estilos, tomboy y athleisure, las chaquetas bomber unicolores, estampadas, en verde militar o metalizadas, son todo un acierto. Puedes llevarla con vaqueros o con una falda corta y tenis unisex.

6. Pants

También conocidos como jogger pants, estos son tendencia en la ropa más relajada para utilizar diariamente.

Existen múltiples modelos que llevan transparencias y aplicaciones de diversos materiales, los cuales podemos utilizar diariamente sin problema. Tanto mujeres como hombres pueden combinar estos pants con camisas Vichy o playeras y tenis unisex según sea la ocasión.

7. Playeras deportivas

Las playeras se han unido a la tendencia más in de la actualidad: el athleisure. Puedes combinarlos con shorts o jeans y con tus tenis unisex favoritos. Conseguirás un outfit ideal para llevar en tu día a día.

8. Jersey

Jersey largo, amplio y tenis unisex. No pienses más, será tu outfit ideal para las tardes de otoño. Puedes combinarlos con pantalones de raya o vaqueros. ¡Te verás genial!

9. Vestidos veraniegos

Los vestidos con estilo veraniego son ideales para utilizar no solo durante el verano, sino también durante todas las temporadas del año y en diversas ocasiones.

Los vestidos con estampados florales y tonos pasteles junto con tenis unisex blancos, hacen que luzcas un look joven y fresco.

10. Faldas midi

Las faldas largas con una abertura, junto con crop tops anchos y ajustados o sweaters, son un outfit que no pasa de moda. Combínalos con tus tenis unisex y ya tendrás el outfit perfecto.

11. Las capas

Una idea glamorosa y sensual es la de combinar el bralette con una bomber, camisetas, unos jeans skinny y tenis unisex. ¿Te animas a probarlo?

12. Joggers ajustados

Si eres de las personas que adoran los jeans ajustados, los joggers ajustados al cuerpo son los sustitutos ideales para estos y mucho más cómodos. Usa tonos neutros como el azul marino, negro y gris plomo junto con tus tenis unisex y ¡sal a la calle!

Ya has descubierto 12 prendas para conseguir tu outfit perfecto con tenis unisex. Elige cuál es la que más te gusta y ¡disfruta de tu día!

(I.S.)