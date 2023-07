Francia otorga la Legión de Honor a Dalila Aldana

Con una amplia hoja de vida que incluye estudios de Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y varios cargos académicos, incluso internacionales, no es de extrañar que la doctora Dalila Aldana Aranda haya sido condecorada con la Orden de la Legión de Honor que otorga la República de Francia.

La experta, que forma parte del cuerpo de investigadores del Cinvestav Unidad Mérida, fue notificada de la distinción en 2020 y, luego de un proceso que incluyó permisos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado, anteayer la recibió en la sede de la Embajada de Francia, en la metrópoli.

“Me siento muy contenta, es una alegría inmensa siempre ser reconocida. Más allá de la alegría lo recibo con mucho honor y respeto, pero también con mucho compromiso de seguir trabajando en lo que me toca: la biología, el medio ambiente y la conservación”, declaró la doctora Aldana al Diario antes de viajar a Ciudad de México para asistir a la ceremonia.

En los últimos años, la investigadora, que ha llevado al cabo toda su actividad científica académica y de divulgación en el sureste mexicano, particularmente en la Península, se ha involucrado en el Movimiento de Jóvenes en la Ciencia, en especial de mujeres, y en la ciencia ciudadana.

“El ciudadano tiene que tener ciencia en sus manos para tomar decisiones adecuadas, desde qué como, cómo visto, cómo desecho, qué tiro, qué compro, qué no compro, qué me alimenta más, qué me engorda, qué me enferma… en todo eso hay un conocimiento científico”.