Exposición de Betzabé Martínez en el “José Martí”

En 2019, luego de una exposición colectiva sobre la no violencia contra la mujer, a Betzabé Martínez se le ocurrió pintar una serie de retratos en los que reflejara, con colores, los sentimientos de las personas.

“Me atrapó la idea de ver los colores de las personas, y a raíz de eso comencé a trabajar y a las obras que ya tenía les empiezo a buscar sus colores”, dice la pintora, cuya labor se materializa en la muestra “Mirada a las emociones”, que esta noche, a las 7, se inaugura en el Centro Cultural “José Martí”.

La exposición se integra de 29 cuadros en veladura de color, una técnica en la que se aplica una capa transparente de color sobre otra capa seca para modificar su matiz.

“Es una exposición que habla de las emociones que a mí me transmiten las personas a las que pinto y, en este caso, uso las veladuras de color que tienen que ver con la personalidad basada en la psicología del color”, explica la creadora visual, que en 2017 realizó un primer cuadro en esa técnica.

La psicología del color, explica Betzabé al Diario, es la asociación de los colores y emociones o sentimientos. “El negro simboliza la muerte; el blanco, pureza; rosa, ternura… todos los colores tienen un significado, es lo que quiero manifestar en mis pinturas”.

En la muestra, los asistentes podrán escanear un código QR que los dirigirá a una explicación sobre el significado de los colores, así como el significado de la técnica veladura de color. Además de que habrá un texto de sala de la escritora Mar Gómez.

La autora, que reconoce que su color favorito es el azul, aunque últimamente se ha sentido atraída por el amarillo, señala que los colores que usa son los que percibe en las personas que pinta, aun si éstas le dicen que tienen un sentimiento diferente.

“Es mucha observación: ver a la persona, cómo actúa y todo lo que me dice. Es mucha observación lo que me permite ver esa aura que hay alrededor”.

Agrega que la gente habla con la mirada, “pero más allá de la mirada, ponerle esos colores es como te das cuenta cómo es esa persona: alegre, triste (…), como bien dice el texto de sala es ese amor que de alguna forma yo veo, busco o encuentro en cada obra”.

La artista confiesa que su interés por el color es de siempre. “El color va conmigo, es parte de mí. Yo soy una persona muy alegre, me cuesta trabajo enojarme, y cuando me empiezo a enojar yo misma digo: no, ¿por qué me tengo que enojar? Es parte de mí. El color es como yo veo la vida y quisiera que el mundo la viera”.

La muestra “Mirada a las emociones” es la tercera que Betzabé presenta de manera individual, aunque ya ha participado en varias colectivas, entre ellas en el aeropuerto de Mérida y la Filey.— IVÁN CANUL EK