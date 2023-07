Expresión urbana: Hip hop, break dance y circo con treinta artistas

Con una treintena de artistas en escena, esta noche, a las 7, se presentará en el Teatro de las Artes “Nina Shestakova” (Yucalpetén) el espectáculo “Show Time”.

Hip hop, break dance y circo son algunas disciplinas que conforman el show del colectivo Goodfoot, que coordinan Adonaiti Alejandro Chan Chan “B-Boy Snoopy” y Landy Josefina Castro Alcocer “Denali del Mar”.

“Se trata de una colaboración entre artistas de diferentes disciplinas y en esta ocasión hay hip hop, DJ, danza y circo gitano”, dicen.

En entrevista con el Diario, Adonaiti señala que todos los participantes pertenecen a la comunidad artística urbana, que tuvo sus primeras representaciones en la calle y que poco a poco ha encontrado cabida en los teatros.

“Para nosotros es importante eliminar los estereotipos de cuando la gente nos ve en la calle (…) Por eso siempre estamos proyectando nuestro arte en todos los espacios que podemos”.

El espectáculo constará de ocho números, entre ellos Circus Gitanus, un show de LED con malabares, y Vórtice, de Querétaro, que ofrecerá un espectáculo circense de danza y acrobacia.

También estarán DJ Percho, McKill Bill, Pipe Poping, After Ego, Rock Dance Yucatán y Break Kids, este último integrado por niños de ocho a 13 años y con los que Goodfoot trabaja en el Centro Cultural del Sur.

Adonaiti señala que After Ego ofrecerá un espectáculo de danza llamado “Electrodance”, mientras que Rock Dance Yucatán presentará una propuesta que combina danzas latinoamericanas y yucatecas con estadounidenses, particularmente del barrio Bushwick, en Nueva York. El entrevistado aclara que, si bien cada agrupación tendrá su espacio, al inicio todos coincidirán en el escenario, en el que se unificarán todos los elementos de la cultura urbana. Alejandro, quien con su colectivo ha promovido el arte urbano en Yucatán, señala que cada vez se abren más espacios para exponer su arte, de hecho este año se llevó al cabo el primer campeonato estatal de breaking para los juegos Conade 2023. “Estamos agradecidos de que nos puedan abrir más espacios. A nosotros como artistas urbanos se nos hace agradable contar con el apoyo de las instituciones y que nos volteen a ver”. Acerca de cuál es la diferencia de presentarse en un lugar abierto, como parques y jardines, y un teatro, Alejandro dice que no hay diferencia alguna, salvo por las luces y las instalaciones. “Desde mi experiencia no hay diferencia, siempre lo hacemos con la misma energía. Para nosotros es más la emoción de poder presentarnos”, dice Alejandro. El acceso al espectáculo es libre y los boletos se pueden solicitar en el Centro Municipal de Danza hoy, de 9 de la mañana a 2 de la tarde (otros más se repartieron a lo largo de la semana). Más informes de la agrupación en las páginas de Facebook e Instagram: Goodfoot Mx y Organización Breaking Yucatán.— IVÁN CANUL EK