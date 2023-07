Padre Manuel Ceballos García: Homilía dominical del 23 de julio

“¿De dónde salió esta cizaña?”

La parábola de hoy de san Mateo se parece a aquella otra de la red que recoge peces buenos y malos; en la parábola de la red y en ésta de la cizaña, el pensamiento fundamental es el siguiente: la separación entre buenos y malos, el juicio definitivo vendrá después, al final de los tiempos, y es cosa reservada a Dios.

La cizaña es una planta que se parece mucho al trigo, tanto que es preciso esperar a que el trigo esté totalmente granado para distinguirlo de la cizaña. Por eso, el amo no quiere que se arranque la cizaña antes de la cosecha, no quiere correr el riesgo de que arranquen también el trigo.

La separación de la paja, que irá a parar al fuego, y el trigo que se almacenará en los graneros, no es asunto ni tarea de los que ayudaron a sembrar, sino de aquéllos que sean alquilados cuando llegue la hora de la cosecha. La cosecha es siempre, en las parábolas, una alusión al último día, al fin de la historia y al juicio de Dios.

Mientras corren los tiempos, a nosotros nos toca ayudar a sembrar y ser también trigo limpio en medio de la cizaña, sin anticipar el juicio de Dios ni discriminar entre buenos y malos. Si el amo espera y da lugar a la penitencia hasta el día del juicio, nosotros no somos quiénes para contradecir su voluntad con nuestras intolerancias. San Pablo dice que ni siquiera se atreve a juzgarse a sí mismo, mucho menos a los demás.

La primera reacción de mucha gente es quemar inmediatamente la cizaña, es decir, el mal, el golpear de inmediato y acabar con el hacha el árbol sin frutos. Pero esta reacción puede ser peligrosa y generar fanatismos e intolerancias. En cambio, hay que saber vivir al lado del mal, sin pensar solo y siempre en el ataque y en la destrucción: Jesús se hizo amigo de “los publicanos y de los pecadores”, dialogó y comió con ellos lo mismo que dialogó y comió con las personas justas y piadosas.

Así pues, bien y mal están mezclados en la historia reciente. Dios no comparte la prisa de los fanáticos que no respetan los tiempos de la misericordia, los espacios de la conversión, los llamados a la libertad. Será solo en la siega de la Historia cuando Dios separará el trigo y la cizaña, peces buenos y los no comestibles, bien y mal para hacer brillar la justicia y la verdad y borrar el odio y la mentira.