No temas al dinero

Identificar las razones que frenan las motivaciones para incrementar los ingresos y cambiar el enfoque sobre cómo usamos el dinero son algunos de los mensajes que la mentora Coral Mujaes comparte en su nuevo libro “La fórmula para ganar tu primer millón de dólares”.

A través de 149 páginas, la deportista y emprendedora hace un recuento de las experiencias personales que la llevaron a facturar su primer millón de dólares después de vencer varias crisis personales que la afectaron durante algunos años.

“En este libro comparto la metodología que me funcionó para lograr mis metas y facturar mi primer millón de dólares. La idea de publicarlo surgió a raíz de mis propios resultados, después de vencer algunas crisis que no me estaban llevando a nada bueno. Por eso hoy quiero compartir mis experiencias y decirle a la gente, a todas esas mujeres: tú igual puedes”, señala la emprendedora.

Coral Mujaes agrega en una charla con el Diario que disfrutó escribir los seis capítulos que integran el libro, pero para ella el más importante es el primero, porque habla sobre la mentalidad que tenemos sobre el dinero y los conflictos que mantenemos con él.

“Todos los capítulos me gustan muchísimo, todos son temas que me apasionan, sin embargo considero que el más importante es el primero, que habla sobre la psicología del dinero, porque sin la mentalidad, sin liberar ese conflicto interno que tenemos con el dinero no vamos a poder lograr los objetivos”. afirmó la también empresaria durante la charla.

En el primer capítulo del libro, Coral Mujaes destaca algunos pensamientos que se tienen sobre el dinero, como que la gente cambia y “pierde el piso” cuando cuenta con mayores ingresos o que las personas ricas son interesadas y superficiales.

En el libro, la mentora desmiente esas ideas y explica las razones por las cuales hay que cambiarlas y vencer los “frenos mentales” que evitan que se vea al dinero como un aliado para elevar la calidad de vida.

“Ser millonario no es una fantasía reservada para gente ‘wow’ o para las personas que consideramos muy inteligentes o que vienen de familias prodigiosas”.

Por último, Coral Mujaes hace una invitación a las personas a leer su nuevo libro, en el que encontrarán las herramientas para facturar su primer millón de dólares siguiendo un método simple, sencillo y concreto.

“Les invito a leer mi nuevo libro ‘La fórmula para ganar tu primer millón de dólares’. No tienes que entender de política o tener un grado universitario, pues en el libro encontrarás un método simple, sencillo y concreto para tener un plan claro, aterrizado y simple para facturar tu primer millón”.

“Es un libro que trae mucha esperanza financiera a quienes en la vida pensamos en hacer mucho dinero”.— Rodrigo Aranda García