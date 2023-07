Despiertan su interés por la arqueología

Más de dos docenas de niños acudieron ayer al primer día del curso de verano “Descubre la arqueología” en el parque arqueológico de Xoclán, que tiene como objetivo que descubran y aprendan más acerca del patrimonio cultural de la ciudad.

Los encargados dividieron a los 26 niños en cuatro equipos e iniciaron la jornada con calentamiento físico y una caminata que los llevaría a descubrir un nuevo mundo para ellos.

Con un horario de 9 a.m. a 2 p.m., durante una semana los niños estarán realizando diferentes actividades, por ejemplo excavación arqueológica, dibujo arqueológico y escritura jeroglífica; asimismo, escucharán charlas sobre fauna y flora, conocerán la cerámica y harán una visita a Dzibilchaltún.

“El mayor reto es captar la atención de los niños y despertar su interés por la arqueología”, consideró Esteban Vicente Choc, encargado del patrimonio ecológico del Ayuntamiento de Mérida y uno de los que se encuentran al frente del curso.

“Debemos buscar maneras didácticas y divertidas para enseñarles”, agregó Eduardo Puga Salazar, coordinador de patrimonio arqueológico.

En las dinámicas se contará con el apoyo de varias entidades, como el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY); investigadores y asociaciones civiles.

Para los niños, el curso es una nueva experiencia que les despierta curiosidad.

“Espero aprender cosas que no sé y que no he leído en libros”, dijo María Manzano Muñoz, de 11 años de edad.

“Vine porque me gusta el parque y la naturaleza; la arqueología es algo nuevo”, expresó Isabela Manzano Muñoz, de ocho años.

Para los padres de familia, este tipo de actividades son un gran apoyo ya que les ayuda a incentivar la curiosidad de los menores acerca de su cultura y las raíces de los antepasados. “Para aprender sobre su cultura y su entorno, cualquier actividad es buena”, opinó María Eugenia Muñoz Castro, madre de familia.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA