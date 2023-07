La Ibérica evoca al reino español

Hay una expresión que dice que “lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se protege”, recordó ayer el arquitecto Rafael Ramos Peraza al hacer un recuento de los 105 años de La Ibérica, primero Quinta de la Salud de la Beneficencia Española y ahora centro cultural del gobierno estatal.

La Quinta de Salud La Ibérica fue inaugurada el 12 de octubre de 1918 y el desuso de las instalaciones ocurrió en década de 1970 debido a la llegada de sistemas de salud como IMSS e Issste.

El arquitecto Rafael Ramos expuso la historia con fechas, fotografías e, incluso, una portada del Diario en la charla que dio ante decenas de personas y que marcó el final de Verano en La Ibérica, centro cultural que dirige Celia Pedrero Cerón.

El ponente, que además de arquitecto es maestro en reutilización del patrimonio edificado, reveló aspectos poco conocidos del sitio, como que tres familias que habitaban ahí fueron desalojadas en 1996, y bromeó con que los gansos, que habitan en el lugar de sus orígenes, “son los verdaderos dueños”.

La Beneficencia Española compró la quinta para dar atención de salud a todas las personas que pudieran pagar dos pesos, entre los que se contaban los afiliados al sindicato de hieleros.

Según indicó Ramos Peraza, cuando se inauguró la Quinta de la Salud, en el Día de la Raza, el sitio solo tenía un pabellón, lo demás estaba en construcción.

Con el tiempo llegó a tener cinco pabellones: cirugía, operaciones, medicina, aislamiento y depósito.

Ramos Peraza dijo que uno de los integrantes de la Beneficencia que se destacaba por su altruismo era Emilio Seijo, en honor de quien fue nombrado el pasaje en la calle 60 entre 63 y 65-A.

“Creó el centro de atención para vagabundos que estaba detrás del Palacio Municipal y luego se mudó al Asilo Celarain”, recordó.

En la fachada de La Ibérica se ve el escudo del reino de España, que entonces encabezaba Alfonso XIII. Tiene también uno constitucionalista de México y de la ciudad de Mérida.

Los dos leones representan el reino español.

Ramos Peraza añadió que el sanatorio incluía una construcción subterránea para ventilación y sus pabellones se inauguraron en 1921. La Farmacia del Bazar dotaba las medicinas.

Hacia los años 70 la quinta empezó a caer en el abandono y sus edificios, a quedar en mal estado.

En la década siguiente el gobierno decidió expropiar el terreno, pero luego regresó a manos de la Beneficencia. Los descendientes de los antiguos integrantes quisieron destinar los terrenos a construir un fraccionamiento, pero el Ayuntamiento no les dio permiso y declaró al recinto patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La autoridad municipal intentó igualmente expropiar las instalaciones y convertirlas en oficinas, pero no lo logró.

Fue en julio de 1996, durante la gubernatura de Víctor Cervera Pacheco, que finalmente se expropió La Ibérica. Así, las tres familias que vivían ahí fueron retiradas y varios vecinos prestaron sus patios para resguardar los objetos que tenían.

El 22 de mayo de 1998 se inauguró el Centro Cultural La Ibérica. Sus instalaciones han albergado desde entonces un cine club y al Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musical “Gerónimo Baqueiro Fóster”.

En septiembre, en el lugar se iniciarán clases de yoga, taichi, canto, manualidades y el club del adulto mayor, cuyas inscripciones se abrirán a mediados de agosto.— CLAUDIA SIERRA MEDINA