Mano Canina pide apoyo para comprar terreno; es el hogar de 70 animales

Mano Canina necesita una “mano” de la comunidad para no quedarse sin la casa en la que habitan cerca de medio centenar de perros y dos decenas de gatos.

Esta iniciativa, encabezada por Maribel Sánchez Valencia y su hija Cielo, desde hace siete años tiene como sede un terreno rentado en San Antonio Kahua III de Kanasín.

Mano Canina está enfocada en el rescate de caninos de edad adulta, a los que acoge y da atención veterinaria y alimentación hasta el último día de vida.

Además de la obtención de recursos y donativos para cubrir los gastos de alimentación, ahora se suma otra preocupación: el predio que rentan fue puesto en venta.

¿Qué es Mano Canina?

La historia de rescates de caninos y felinos comenzó hace 13 años, pero Mano Canina surgió hace siete. La llegada de un perro anciano marcó la vocación de rescatar a “lomitos” geriátricos, aunque también hacen excepciones con caninos que ven en su camino y que necesitan ayuda.

En su mayoría los canes que reciben son mayores de nueve años.

Los perritos llegan a Mano Canina con diversas patologías: sarna, desnutrición, anemia y problemas renales, entre otros. Por eso, su primera tarea es llevarlos a la veterinaria para comenzar su tratamiento.

“Hay gente empática que adopta a perros mayores, pero la mayoría se queda en Mano Canina”, admitió Maribel Sánchez.

El proyecto tuvo como primera sede una casa en el fraccionamiento CROC de Kanasín. Cuando el número de perros fue creciendo se trasladaron a San Antonio Kaua, a su predio actual, hace cinco años.

El local está ubicado sobre avenida, en un terreno muy grande, ideal para el número de caninos.

Ahora, el terreno fue puesto en venta, aunque el propietario les está dando preferencia en el precio.

La entrevistada dijo que tiene el reloj en contra, pero también hay personas que les quieren ayudar y esperan sumar, con apoyo de la comunidad, los recursos para adquirir el predio. “Nos gustaría quedarnos ahí, tener la opción de adquirir el lugar, para no mover a los perritos, no estresarlos”.

También considera la propuesta de comprar otro terreno, pero acondicionarlo elevaría los costos.

Buscaría el apoyo del alcalde de Kanasín

Varias personas le ofrecieron venderle terrenos económicos “pero construir sería caro”, su mejor opción es quedarse en el terreno donde ahora están.

Ella desea hablar con el alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, para que les apoye. “Es muy estresante todo esto”, reconoció Maribel, quien se encuentra enferma en estos días y aun así no abandona a los perritos.

“Hace unos días nos habló el dueño y nos dijo que ya tiene ofertas de compra, pero me dijo que nos sigue dando preferencia; el dueño es bastante accesible”.

La entrevistada quiere crear una página con información de Mano Canina para difundir y recaudar fondos.

Compartió que cuidar de los perros le ha ayudado emocionalmente. “No me veo haciendo otra cosa que ayudar a los ‘lomitos’ y gatitos; si lo dejara de hacer, me deprimiría, es lo que me mantiene viva, con fuerza, con motivación”.

Para conocer más y ayudar, se puede consultar en Facebook: Mano Canina y llamar al teléfono 9994-16-71-25.